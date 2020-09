Der VfL Senden empfing am Sonntag den FC Viktoria Heiden zum zweiten Heimspiel der noch jungen Landesligasaison. Zwei Stürmer duellierten sich in einer offensiv geführten Partie. Am Ende hatten die Gäste den besseren Tag erwischt – Senden verlor 4:5 (3:4).

Früh, in der 3. Minute, gerieten die Hausherren in Rückstand: Bastian Ebbers‘ Schuss aus zentraler Position ließ den Querbalken erzittern. Benedikt Hussmann reagierte am schnellsten und staubte zur Führung für die Gäste ab.

In der 15. Minute schickte Ali Shinawi den schnellen Niklas Castelle ins Laufduell mit einem Heidener Verteidiger. Im Zweikampf nutzte dieser seinen Körper nicht regelkonform und verhinderte so eine klare Torchance: Rot für Leon Harke und eine exzellente Freistoßposition für Senden. Tim Castelle ließ sich nicht zwei mal bitten und verwandelte zum Ausgleich.

Dann begann das wilde Stürmerduell zwischen dem VfL-Angreifer Niklas Castelle und dem Gästestürmer Timo Gremme. Innerhalb von sechs Minuten stach Gremme zwei Mal zu. Jeweils nach einem langen Ball hinter die Abwehrkette der Sendener blieb der torhungrige Angreifer gelassen und versenkte locker. „Gerade die Verteidigung von hohen Bällen haben wir im Training angesprochen“, ärgerte sich VfL-Coach Thomas Morzonek.

Niklas Castelle schlug in der 35. Minute mit einem klasse Sololauf zurück und brachte sein Team wieder auf ein Tor ran, doch nur zwei Minuten später traf wieder Gremme, wieder lang geschickt. Kurz vor der Pause schlug Niklas Castelle noch mal zurück und hielt seine Mannschaft so in der Partie.

Im zweiten Durchgang hatte der VfL alles unter Kontrolle, spielte einen guten Fußball, vergab aber zu viele Chancen. In der 74. Minute glich Niklas Castelle mit seinem dritten Treffer aus, doch das reichte nicht. Sein Kontrahent Gremme übertrumpfte ihn mit seinem vierten Streich und sorgte für den 4:5 Endstand.

VfL: Brückner – Tjaden, Gottwald, Berning (46. Wilbers), Borchert (83. Ahmad) – T. Castelle, Dabrowski, Mallmann (46. Glover) – Karaterzi (67. Ndefru), N. Castelle, Shinawi. BV: Rote Karte: Leon Harke (15./Heiden). Tore: 0:1 Hussmann (3.), T. Castelle 1:1 (17.), Gremme 1:2/1:3/2:4/4:5 (22./28./37./ 81.), N. Castelle 2:3/3:4/4:4 (35./39./74.).