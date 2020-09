Bei aller Freude über den abschließenden 42:22 (18:11)-Sieg der U19-Handballer des ASV Senden und, damit einhergehend, die souveräne Oberliga-Quali: Gegner TV Telgte tat Sebastian Tenholt schon ein wenig leid. „Die Friesen haben zwei tolle Qualifikationsrunden gespielt. Sie hätten mit Sicherheit auch uns stärker gefordert, wären nicht fünf Spieler verletzt oder erkältet gewesen“, glaubt der ASV-Coach.

In der Anfangsviertelstunde agierte der dezimierte Gast sogar auf Augenhöhe. Zwei-Meter-Mann Lukas Nahrup (neun Tore) bekam Sendens sonst so zuverlässige Deckung zunächst gar nicht in den Griff. Erst als der ASV Telgtes Besten in Manndeckung nahm, waren die Probleme hinten behoben. Vorn überzeugten in Hälfte eins die flinken Außen Noah Schubert und Joshua Neve sowie Gero Liemann, mit neun Treffern zweitbester Werfer seines Teams nach Jakob Janssen (13).

In Durchgang zwei hätten sich bei den Gästen dann die fehlenden Wechselmöglichkeiten gerächt, so der ASV-Trainer. Statt ihrerseits im Gefühl des sicheren Sieges ein paar Gänge runterzuschalten, gaben die Sendener bis zur 60. Minute weiter Gas. So stand am Ende ein Erfolg, der laut Tenholt absolut verdient war, aber um einige Tore zu hoch ausfiel.

Nun also, nach einjähriger Unterbrechung, die Rückkehr der Sendener in die höchste Spielklasse auf Verbandsebene. „Für die Entwicklung der Jungs ist es großartig, dass sie sich künftig mit einigen der Top-Mannschaften in Westfalen messen“, weiß der Coach. Wobei: Eine Lernkurve sei schon jetzt erkennbar. „Nach dem holprigen Auftakt beim Remis in Kinderhaus haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Das ist mindestens so erfreulich wie die drei Siege“, so Tenholt.