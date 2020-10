Zwei Siege haben die Oberliga-Volleyballerinnen des ASV Senden zuletzt eingefahren, beide Male – gegen Bottrop/Borbeck und bei Paderborn 2 – im fünften Satz. Wobei der ASV, wie berichtet, an der Pader einen 0:2-Satzrückstand noch drehte. „Gerade nach der letzten Saison ohne einen Sieg waren die Erfolge jetzt für das Selbstbewusstsein ungeheuer wichtig“, so Sendens Libera Melina Laubrock. „Das konnte man schon nach der Paderborn-Partie beim Training am Montag bemerken.“

Am Samstag um 19 Uhr hat die Sechs von Oliver Grote die Gelegenheit nachzulegen. Und das gegen einen, zumindest der Tabelle nach, Gegner auf Augenhöhe. Gast in der Neuen Halle an der Bulderner Straße ist die Telekom Post SV Bielefeld. Die Ostwestfalen haben in den bisherigen drei Spielen fünf Punkte gesammelt, einen Punkt mehr als die ASV-Frauen. Bielefeld ist Dritter, Senden Vierter. Bleibt dahingestellt, wie aussagekräftig die Statistik zu diesem noch sehr frühen Zeitpunkt der Saison ist. ASV-Spielerin Laubrock: „Wir kennen die Mannschaft noch nicht, weil wir als Regionalliga-Absteiger gegen die Bielefelderinnen noch nicht gespielt haben.“

Sehr gut ist die Personallage beim Gastgeber. Charlotte Bürse, Lilli Daubert und Christina Greiwe sind wieder mit dabei. Und auch Kapitänin Lisa Krüger, die sich in Paderborn das Knie verdreht hatte, wird dem Team am Samstag zur Verfügung stehen.