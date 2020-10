Beim Ex-Club sollen endlich die ersten Punkte her: In der Saison 2007/08 und 2008/09 spielte Fabian Leifken für Emsdetten 05. 34 Spiele bestritt der heute 37-Jährige für den damaligen Oberligisten und erzielte in dieser Zeit sieben Tore. Seitdem ist viel Wasser die Ems heruntergeflossen, doch der Trainer der Bezirksliga-Fußballer des SV Bösensell ist sich sicher: „Bei den 05ern sind die Ansprüche immer hoch, wobei ich sie nicht so stark wie Greven einschätze. Dennoch werden die Emsdettener im oberen Drittel landen.“

Von dieser Tabellenregion kann der SVB momentan nur träumen. Noch ohne Punktgewinn und mit 5:16 Toren hat die Leifken-Elf die rote Laterne fest in den Händen. Der sonntägliche Gastgeber (Anstoß um 15 Uhr) ist zwar auch nur Zwölfter, doch hat das Team auch erst drei Partien bestritten.

„Auch wenn es sich komisch anhört: Die defensive Ordnung hat mir in der Vorwoche trotz der fünf Gegentore besser gefallen als in Hörstel. Wir müssen einfach weiter arbeiten“, sagte der SVB-Coach, der im Auswärtsspiel lediglich auf Till Leifken (Urlaub) verzichten muss.