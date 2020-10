Beim Stand von 2:2 dachte Larissa van Boxel noch: „Oh je, das könnte ganz schön eng werden.“ Zwillingsschwester Lena Uhlenbrock hatte ihr erstes Match, nach 0:2-Rückstand, geradeso umgebogen, während Selina Wiggers und Kim Ehlert jeweils mit einer Niederlage gestartet waren. Doch van Boxels Sorge erwies sich als unbegründet, am Ende gab es ein ziemlich souveränes 9:3 des Tischtennis-NRW-Ligisten BW Ottmarsbocholt bei der bis dahin noch ungeschlagenen TTG Netphen.

Denn nach jenem ausgeglichenen Beginn gewannen die Blau-Weißen gleich sechs Einzel in Serie. Die Wende läuteten Uhlenbrock und Wiggers an, die die beiden Top-TTG-Frauen jeweils in drei Durchgängen abfertigten.

Ein Sonderlob der BWO-Sprecherin gab es für Kim Ehlert. Das Küken im Team feierte nicht nur seinen erst zweiten Sieg in dieser Spielzeit (3:0 über Netphens Nummer vier Selina Eggers), sondern war auch sonst „richtig, richtig stark an diesem Abend“, so van Boxel. Nach zweieinhalb Stunden war der Auswärtserfolg in trockenen Tüchern. In der Tabelle ist Ottmarsbocholt dank des zweiten Sieges in Folge bereits Sechster.

BWO: Uhlenbrock 3:0, Wiggers 2:1, van Boxel 3:0, Ehlert 1:2.