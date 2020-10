Aus den eigenen Reihen und den umliegenden Reitervereinen kamen über die Tage verteilt 70 Pferde und Ponys, um am Samstag zu springen und am Sonntag auf dem großen Hauptplatz die Dressurprüfungen zu absolvieren. Dabei gingen viele goldene und farbige Schleifen in die Hände der Bösenseller Reiterinnen und Reiter.

In einer E-Dressur stellte der RV Bösensell fünf Mannschaften aus den eigenen Reihen und damit eine beeindruckende Anzahl. Außerdem war aus Sicht des Turnierveranstalters der erste Start von Schulpony Susi im Springparcours sehr erfreulich. Nach intensivem Training sind Jule Wiehmann und Susi zu einer tollen Einheit verschmolzen und belegten auf Anhieb den zweiten Platz im Springreiterwettbewerb. Im Reiterwettbewerb freute sich das Duo zudem über seine erste goldene Schleife. Das Ungewöhnliche an diesen Platzierungen: Susi fehlt das linke Auge. Durch eine vertrauensvolle und liebevolle Verbindung gleicht das Bösenseller Paar dieses Handicap jedoch aus. Dies sei eine besondere Inklusion, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung, der auf der Suche nach einem neuen Schulpony ist, um den zahlreichen neuen Mitgliedern Reitsport anbieten zu können.