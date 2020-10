Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga kämpfte die erste Mannschaft des SVB bisher fünf Mal um Punkte. Das Ergebnis kennt in Bösensell auch jeder: Auf der Habenseite befindet sich kein Punkt, das Torverhältnis mit 6:18 ist unterirdisch. Und jetzt steht auch noch ein extrem schweres Spiel auf der To-do-Liste der Schützlinge von Trainer Fabian Leifken : Am Sonntag gibt um 15 Uhr der SC Münster 08 seine Visitenkarte am Helmerbach ab.

„Es ist doch sehr schön, dass der SVB in einem Punktspiel gegen den SC Münster 08 antreten darf“, sagt Trainer Fabian Leifken, der den ambitionierten Klub vom Kanal natürlich seit Jahren aufmerksam verfolgt.“ „In diesem Team stehen einige Spieler mit großer Landesligaerfahrung. Fußballerisch ist das eine sehr gute Mannschaft. Diese Jungs können den Ball gut laufen lassen.“

Für sein Team sei es wichtig, aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen. In der Bezirksliga werde eben ein anderer Ball als in der Kreisliga gespielt. „Wir müssen uns fußballerisch eben auch weiterentwickeln. Daran arbeiten wir im Training. Nach den fünf Niederlagen verfallen wir aber jetzt auch nicht in Panik und werfen alles um. Wichtig ist einfach, dass wir bei Ballbesitz häufiger und bessere Chancen kreieren“, sagte Fabian Leifken weiter.

Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften muss er auf Hinnerk Vedder verzichten (Urlaub). Linus Leifken ist noch krank. Ob Oliver Mersmann und Lars Rückel schon wieder auflaufen können, entscheidet sich kurzfristig. Eine Alternative könnte außerdem Till Leifken sein, der aber erst am Samstag aus dem Urlaub zurückkehren wird.