„Dass es auch uns irgendwann erwischen würde, war ja ein Stück weit absehbar. Nur hätte es ja nicht gleich bei der Saison-Premiere sein müssen“, stöhnte Swen Bieletzki , Coach des ASV Senden , in Bezug auf den ersten Corona-Fall in der Handball-Verbandsliga.

Passiert war Folgendes: Eine der beiden Unparteiischen beim Auftaktduell am Vorsonntag zwischen dem ASV und dem PSV Recklinghausen hatte sich tags darauf unwohl gefühlt, einen Arzt konsultiert und sich auf Covid-19 testen lassen. Am Mittwoch lag das – positive – Ergebnis vor. „Die Nachricht ist erst am späten Freitagabend zu uns durchgedrungen“, so Sendens Trainer.

Der Staffelleiter reagierte, das für Samstagabend angesetzte Match des ASV bei der Zweitliga-Reserve des TV Emsdetten wurde umgehend gecancelt– wie auch die Partie zwischen den Veststädtern und dem RSV Altenbögge-Bönen.

Was darüber hinaus zu tun ist, wissen die Sendener dagegen frühestens am morgigen Montag. „Wir haben sofort alle uns bekannten Notfallnummern angerufen. Leider waren die Behördenmitarbeiter zu dem Zeitpunkt offenbar alle schon im Wochenende“, so der darüber leicht irritierte Bieletzki.

Die gute Nachricht: „Bisher zeigt keiner meiner Spieler irgendwelche Symptome.“ Und sollten sich er, die Spieler sowie die ASV-Offiziellen doch in häusliche Quarantäne begeben müssen, so hätte das zumindest aus sportlicher Sicht keine weiteren Folgen. Die Sendener sind erst am 1. November (Sonntag) wieder im Einsatz. Die Begegnung in Emsdetten werde voraussichtlich nach den Herbstferien unter der Woche ausgetragen, so Bieletzki.