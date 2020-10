„Wenn eine Mannschaft den Sieg heute verdient hatte, dann wir. Wir hatten mehr Kampfgeist, mehr Galligkeit.“ Zufrieden mit dem 2:1 (0:0)-Sieg beim bisherigen Tabellennachbarn SV Rinkerode war Matthias Gerigk , Spielertrainer von Aufsteiger BW Ottmarsbocholt, der damit auf den dritten Tabellenplatz geklettert ist.

Dabei hatte die Partie für die Gäste gar nicht gut begonnen. Nach einem Foul an Denis Hölscher trat der Gelegte selbst an den Punkt und – Klischees müssen manchmal stimmen – verschoss (10.). Diese Partie sollte sich tatsächlich nicht als Spiel der Elfmeter erweisen – die Eckbälle entschieden.

Nach einem Eckstoß von Frederik Volbracht schraubte sich Nils Schmauck in die Höhe und traf per Kopfball zur Gästeführung. Eckball Nummer zwei wurde von einem Rinkeroder getreten. BWO-Keeper Dennis Kerkenhoff faustete gegen den Ball, so Gerigk später – oder gegen den Kopf eines Rinkeroders, so der Schiedsrichter. Der pfiff Strafstoß, 1:1. Zehn Minuten später trat auf der Gegenseite wieder Volbracht an die Eckfahne, diesmal köpfte Jan Reickert – 2:1 aus Sicht der Gäste. Unmittelbar vor dem Abpfiff rettete Schmauck den Gästen aus Ottmarsbocholt den Sieg, als er den Ball noch von der Torlinie köpfte.

BWO: Kerkenhoff – Sybel, Silla, Schmauck, Schemmer (69. Schulze Hillert) – Khazneh (77. Tübing), Lindfeld, Reickert, F. Volbracht – Hölscher (90.+1 Wiegert), Beutel. Tore: 0:1 Schmauck (48.), 1:1 Bertels (64./FE), 1:2 Reickert (74.). BV: Hölscher verschießt FE (10.).