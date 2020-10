Erfolgreich war der VfL Senden beim SC Gremmendorf 2. Mit einem 6:3 (5:1)-Sieg kehrte die Elf von Annika Scheunemann zurück an die Stever.

Schon in Minute eins köpfte Theresa Wellerdieck nach Ecke von Lorena Gräfe ein. Doch nur vier Minuten später glich die schnelle SC-Stürmerin Jana Toboll, „ein steter Unruheherd für unsere Abwehr“ (Scheunemann), aus. Torfrau Verena Kaesler verhinderte einige Treffer, teils in höchster Not. Der VfL war weitaus effektiver als die Gastgeberinnen und baute die Führung durch Tore von Hanan Das (10.), Gräfe (18./30.) und Wellerdieck (34.) aus.

Doch nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Toboll den Anschlusstreffer und kurz darauf ihre Mitspielerin Dietrun Paulsen mit einem sehenswerten Freistoß das 3:5 aus Sicht des SC. Danach riss sich der VfL wieder zusammen. Zwar kamen die Gremmendorferinnen immer wieder zu Chancen, die aber von Senden konsequent verteidigt wurden. Auf der Gegenseite machte die Mitte der zweiten Hälfte eingewechselte Julia Reckers das alles entscheidende 6:3 (83.).

VfL: Kaesler – Schulz, Böcker, Beck, Gaszek – Piepenbreier, Kunstleben – Gräfe, Wellerdieck, Maretzke (65. Reckers) – Das.