Das Beste draus gemacht – Luther hat ihr Glück bei den Skurios gefunden

Nach dem für sie nicht so tollen Erstligajahr beim USC Münster war Doreen Luther Mitte 2020 drauf und dran, ihre Karriere zu beenden. Mit 23. „Zum Glück“, lacht die Ex-Sendenerin, „hat Markus Friedrich dann ein bisschen hartnäckiger gebohrt.“ Friedrich, Co-Trainer und Scout des Zweitligisten Skurios Volleys Borken, bat Luther, sich das mit dem Aufhören noch mal zu überlegen. Im Westmünsterland habe man durchaus Verwendung für die hochgeschossene Mittelblockerin.

Luther gab dem Werben der Borkener nach – und hat den Entschluss seither keine Sekunde bereut. „Die Freude am Volleyball ist wieder da“, strahlt die 1,87-Meter-Frau. Nestwärme, Rückendeckung, Wertschätzung: All das, was sie eine Weile so schmerzlich vermisst hatte, gäben ihr die Skurios-Verantwortlichen im Überfluss. Und Luther zahlt zurück, mit Leistung. In den beiden Ligapartien am vergangenen Wochenenden in Berlin habe sie „extremst brilliert“, lobt Friedrich. Beide Male wurde sie zur besten Spielerin gekürt.

Teamgeist „einmalig“

Dabei sei es anfangs für sie gar nicht leicht gewesen, weiß der Mann, der sie nach Borken lotste: „Mit Esther Spöler und Jana Röwer hatten wir ja bereits zwei gestandene Mittelblockerinnen. Da musste Doreen erstmal ihren Platz im Team finden.“ Luther fand ihn – auch dank der vermeintlichen Konkurrenz auf ihrer Position: „Der Teamgeist ist einmalig. Gerade Esther und Jana haben mir von der ersten Sekunde an das Gefühl gegeben, dazuzugehören. Wenn der einen ein guter Block oder Angriffsschlag gelingt, freuen sich die anderen uneingeschränkt mit.“ Auch dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit habe sie 2019/20 in Teilen vermisst.

Sportlich läuft es eh, trotz einer achtwöchigen Zwangspause. Anfang November, bei der Heimpartie gegen den BSV Ostbevern, hatten sich mehrere Spielerinnen beider Teams mit dem Corona-Virus infiziert. Doch eine Erfolgsserie zu Jahresbeginn beförderte den Zweitligameister der Saison 2019/20 rasch ins gesicherte Mittelfeld.

Arbeit „umso fokussierter“

Ohne die Seuche wäre noch mehr möglich gewesen, glaubt Friedrich: „Während am Bundesstützpunkt in Berlin oder an der Kölner Sporthochschule der Betrieb nahezu ohne Einschränkungen weiterläuft, können wir bis heute nur sehr dosiert trainieren und waren zum Beispiel seit Ewigkeiten nicht mehr im Kraftraum.“

Luther sieht das ähnlich: „Obwohl es vor der Saison einen personellen Umbruch gab, zähle ich uns zu den drei, vier besten Mannschaften der Liga.“ Auch die Reduktion der Übungseinheiten sei kein gravierendes Problem: „Dafür arbeiten wir umso fokussierter. Ich denke, Borken hat das Beste aus der Situation gemacht.“ Was man unbedingt auch über Doreen Luther sagen kann.