Kein drittes A-Jugend-Jahr – HSV-Vorstoß abgelehnt

Mehr noch als die Frage, ob es übergangsweise drei A-Jugend-Jahrgänge gibt, beschäftigt Thomas Hammerschmidt, wann die Qualifikationsturniere für die Spielzeit 2021/22 ausgetragen werden. Bislang habe sich der Handballverband dazu nicht geräuspert, so der U 17-Coach des ASV Senden.Er selbst hat dazu eine klare Meinung: „Noch vor der Sommerpause mit den Ausscheidungsspielen auf Kreisebene zu starten, wäre aus meiner Sicht unverantwortlich. Selbst wenn wir – wonach es momentan überhaupt nicht aussieht – im Mai wieder in die Hallen dürften: Die Vorbereitungszeit wäre viel zu kurz.“ Bereits am 5. Juli beginnen in NRW die Schulerferien. Zwar habe der HV Westfalen angeregt, ein paar Freundschaftsspiele vorzuschalten, um die Mädchen und Jungs allmählich wieder an den Wettkampfmodus zu gewöhnen, so Hammerschmidt. Aber: „Die Intensität in den Quali-Spielen ist eine völlig andere.“ (flo)