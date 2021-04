Jetzt könnte man ein wenig witzeln, was in diesen pandemiebedingt trüben Tagen manchmal sein muss. Die Fußballer des SV Bösensell stehen mit einer rekordverdächtigen Bilanz nach arg kurzer Bezirksligaserie vor einer neuen solchen ab Mitte August. Der Aufsteiger aus 2020 kassierte zwar acht Niederlagen in acht Partien, aber die Annullierung der Spielzeit besorgt dem Schlusslicht die zweite Chance. Auf ein Neues. „Wir dürften damit etwas geschafft haben, was noch niemandem sonst geglückt ist“, sagt Trainer Fabian Leifken.