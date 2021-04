Unerledigte Aufgaben – Scheunemann und Michelt bleiben, Tenholt hört auf

Klar haben auch die Fußballerinnen des VfL Senden die Zeit zwischen Lockdown und endgültigem Saisonanbruch mit Lauf-Challenges abgekürzt. Erste und zweite Mannschaft liefern sich da gerade ein heißes Duell. Noch liegen die Bezirksliga-Damen hauchdünn vorn, „aber ich glaube, diese Woche sind sie fällig“, stichelt Linea Benighaus, die für den VfL 2 (Kreisliga B) die Schuhe schnürt. Ist natürlich nur Spaß, tatsächlich verstehen sich die Spielerinnen untereinander ähnlich gut wie ihre Trainer (sowie Eheleute) Annika und Thorsten Scheunemann. „Ist doch toll, wenn wir zur Abwechslung mal nicht gegen-, sondern miteinander laufen“, meint Benighaus – und hat ein gemeinsames Team ins Leben gerufen, das am 9. Mai (Sonntag) am „Wings for Life“-Run teilnimmt. Der Charity-Lauf findet seit 2014 weltweit statt, die Startgelder fließen in Gänze in die Rückenmarkforschung. „Alle laufen, so weit sie können“, erklärt die Organisatorin. Jede Starterin erhalte einen Link und benötige die entsprechende Handy-App. Spenden könne überdies auch, wer nicht mitmache. Interessentinnen, die nicht zwingend für den VfL kicken müssen, wenden sich per Mail an linea.benighaus@web.de (flo)