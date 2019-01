Sendenhorst trifft im Derby auf Warendorf – und freut sich auf die Weihnachtsferien

Die Aufgabe, die am Sonntag (18 Uhr) auf die SG wartet ist ungleich schwerer. Während man im Publikum lange rätselte, ob denn Burgsteinfurt mit seinen begrenzten Fähigkeiten tatsächlich in die Bezirksliga gehöre, so braucht die Diskussion bei der Warendorfer SU nicht geführt zu werden. Schließlich kämpft die Mannschaft von Trainer Stefan Hamsen um die Meisterschaft. Nur zwei Punkte liegen die Gastgeber hinter Spitzenreiter Neuenkirchen. Nach der Niederlage gegen Coesfeld ist die WSU gegen Sendenhorst unter Zugzwang.

„Unter normalen Umständen können wir in Warendorf nicht gewinnen“, sagt SG-Trainer Stob-Schlögl. „Die WSU ist zu Hause noch ungeschlagen, das ist ein Duell wie David gegen Goliath. Aber klar: Wir wollen denen den Sieg nicht herschenken und werden verbissen kämpfen.“

Seine eigene Mannschaft habe sich seit Saisonbeginn in vielen Spielelementen verbessert und stabilisiert. Einzig die vielen Verletzungen drücken Stob-Schlögl aufs Gemüt. „Das ist schon sehr nervig“, sagt er. Er hofft nun auf die heilende Kraft der Weihnachtsferien. „Die haben wir bitter nötig.“