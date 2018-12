Mutiger Außenseiter belohnt sich nicht: Sendenhorst unterliegt Warendorf 21:25

„Ich habe den Jungs schon unter der Woche gesagt, dass die B-Note heute egal ist. Ich wollte einfach nur, dass wir das Spiel gewinnen und das haben wir getan. Das war keine überragende, aber sehr solide Leistung“, war Trainer Stefan Hamsen zufrieden.Er musste mit Peter Ellebracht und Kevin Wiedeler auf seine „zwei Brecher“ verzichten. „Daher war schon vorher klar, dass es vielleicht etwas schwerer werden würde“, erklärte Hamsen.

Die Sportunion brauchte etwas, um in die Gänge zu kommen. Nach nicht einmal 180 Sekunden führten die Gäste mit 2:0. Das war ein Weckruf zur rechten Zeit. Nach sieben Minuten hatten die Warendorfer den Fehlstart wieder ausgebügelt – 3:3. Nur kurz später traf Michael Bilitewski zur ersten Warendorfer Führung. Im Anschluss schafften es die Warendorfer, die Gäste etwas zu distanzieren. Über 9:6 ging es mit einer klaren 12:8-Führung in die Halbzeitpause.

Handball-Bezirksliga: SG Sendenhorst unterliegt der Warendorfer SU im Derby mit 21:25

Im zweiten Abschnitt machen die Gastgeber schnell klar, wer das Feld als Sieger verlassen will. Knapp vier Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, da führte die Sportunion bereits mit sechs Treffern (15:9), zehn Minuten später waren es sogar sieben Tore Vorsprung. Weiter wuchs der Vorsprung im Anschluss aber nicht an, weil sich die Sendenhorster auch in aussichtsloser Lage nicht aufgaben und immerhin etwas Schadensbegrenzung betrieben.

Dass es für die SG nicht zu mehr reichte, lag zum einen am personellen Aderlass, zum anderen an der mangelnden Chancenauswertung (insgesamt vier Siebenmeter nutzte die SG nicht). Mit Yascha Feldmann und Christian Funke meldeten sich kurzfristig zwei Spieler krank, die sonst zu den Stützen im Rückraum zählen. Weil auch Tim Smykalla fehlte, musste Trainer Stob-Schlögl im Rückraum improvisieren. „Das sind natürlich Umstände, die es schwer machen, gegen eine Spitzenmannschaft zu bestehen“, sagte der SG-Verantwortliche, der mit der Leistung in Summe nicht unzufrieden war: „Wir haben ein paar Mal nicht die richtige Entscheidung getroffen, hatten ein paar leichte technische Fehler und das macht dann nachher den Unterschied. Ich glaube trotzdem, wir können mit erhobenen Hauptes nach Haus fahren.“ SG-Tore: Demiri (3), Grabowski (7), Neumann (2), Westmeier (6), Schmitz (2/1), Gionkar (1/1).