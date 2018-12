SG Sendenhorst holt 27 Titel

Das harte Training der Sendenhorster machte sich beim Kreisvergleichswettkampf bezahlt: 27 Titel nahm der SG-Nachwuchs mit in die Martinusstadt. Hinzu kamen 18 zweite und zwölf dritte Plätze. Aber auch die Athleten, die nicht den Sprung auf das Treppchen schafften, waren glücklich mit ihrer Leistung. „Es war ein langer Tag mit tollen Eindrücken. Es hat allen Spaß gemacht, unter diesen Bedingungen an den Start zu gehen. Große Schwimmhalle, acht Bahnen und dann die Anzeigetafel – das war schon beeindruckend, vor allem für unsere jüngeren“, sagte Trainerin Petra Rehsöft.

Schwimmen: SG Sendenhorst bei den Kreismeisterschaften in Warendorf 1/79 Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Schwimmen: SG Sendenhorst bei den Kreismeisterschaften in Warendorf Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Foto: Dirk Vollenkemper

Gleich sieben Mal schaffte Jule Bockholt, in ihrer Altersklasse, den Sprung auf den ersten Platz. Emma Heukamp schwamm vier Mal der Konkurrenz davon und Charlotte Hipper sicherte sich drei Kreismeistertitel. Benedikt Hartmann war über 50 und 100 Meter Rücken Schnellster seines Jahrgangs und Annika Wiesner zeigte ihre Stärken im Brustschwimmen. Hier war sie über die 50- und 100-Meter- Distanz nicht zu stoppen. Ebenfalls zwei Titel sicherte sich Franziska Pälmke. Mit der schnellsten Zeit über 50 und 200 Meter Freistil kletterte sie auf das oberste Treppchen. Andrea Leppelmann (50 Meter Rücken), Annika Grahl (50 Meter Rücken), Jannike Vollenkemper (100 Meter Freistil), Phil Geimann (100 Meter Freistil) und Theresa Lammert (50 Meter Rücken) holten die weiteren Einzeltitel für die SG Sendenhorst. Hinzu kamen dann noch zwei tolle Erfolge in der Staffel. In der 4x50-Meter-Lagen-Staffel starteten Annika Grahl, Jule Bockholt, Charlotte Hipper und Franziska Pälmke. Hier zeigte Schlussschwimmerin Franziska Pälmke Kampfgeist und zog auf den letzten Metern an der Konkurrenz vorbei. Einen Start-Ziel-Sieg erschwammen sich dann noch Jule Bockholt, Franziska Pälmke, Emma Heukamp und Charlotte Hipper über 50-Meter-Freistil. Aber auch mit dem dritten Platz der männlichen 4x50-Meter- Freistil-Staffel (Benedikt Hartmann, Arne Schert, Mark Steitz und Phil Geilmann) waren die Verantwortlichen der SG Sendenhorst hochzufrieden.