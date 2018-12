Mit 7:17 Zählern liegen die Handballer der SG Sendenhorst nach dem ersten Saisonteil auf dem elften Platz. „Wenn wir zwei Punkte mehr hätten, würde ich mich deutlich mehr freuen, aber die junge Truppe nimmt eine gute Entwicklung. Sie musste erst mal in der Bezirksliga ankommen. Das braucht ein bisschen Zeit“, sagt Übungsleiter Frank Stob-Schlögl.

Nach dem Landesliga-Abstieg hatten sich etliche erfahrene Akteure aus der Erstvertretung verabschiedet, Nachwuchskräfte sind dafür nachgerückt. Alleine drei 18-Jährige stehen aktuell im Team. „Unser Altersdurchschnitt liegt bei einer niedrigen 20“, so der Coach weiter. „Der Umbruch ist ganz gut gelungen, aber es gibt noch fiel Luft und Potenzial nach oben. Uns fehlt noch ein bisschen mehr Cleverness, aber das kommt von ganz alleine, wenn sie ein bisschen älter werden. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Saison als Team zusammenbleiben. Jetzt müssen wir den Abstieg verhindern, um danach mal wieder in oberen Regionen mitzuspielen. Zur nächsten Saison wollen wir uns punktuell, vielleicht auf den Rückraumpositionen, verstärken.“ Er selbst hat dem Verein signalisiert, in der kommenden Spielzeit weitermachen zu wollen.

Stob-Schlögl weiß um die Schwachstelle der Sendenhorster: „Unser Manko ist die Auswärtsschwäche. Wir haben da noch keinen Punkt geholt. Wir können nicht nur auf unsere Heimstärke vertrauen, dann wird es irgendwann eng im Höschen. Gegen alle direkten Konkurrenten im Abstiegskampf müssen wir noch auswärts antreten.“

Einen Vorteil haben die SG-Sportler allerdings: Alle drei Kellerkinder, der BSV Roxel, die Ibbenbürener Spielvereinigung und TB Burgsteinfurt, haben nach zwölf von 26 Begegnungen erst zwei Pluspunkte auf der Habenseite. Fünf Zähler Abstand sind nicht von Pappe. „Aber ich bin da vorsichtig“, so der Coach. „Lass sich mal nur Leistungsträger bei uns verletzten ...“

Nach der Weihnachtspause stehen zwei Vorbereitungsmatches an, eins davon gegen die Ahlener SG III. In der Meisterschaft geht‘s für die SG am 13. Januar (Sonntag) um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen DJK Sparta Münster weiter. „Das ist ein Brett“, so Stob-Schlögl.