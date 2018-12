BSV Ostbevern trifft auf starke Konkurrenz

Die Vorbereitungen laufen bei der Jugendfußballabteilung der SG Sendenhorst auf Hochtouren, denn schon in einer Woche soll in der St.-Martin-Halle der Ball rollen. Am ersten Januarwochenende, vom 4. bis 5. Januar 2019, steigt die 27. Auflage des Volksbank-Ligapokals. Ein Termin, der bei den Nachwuchsfußballern mit rotem Stift im Kalender markiert sein dürfte, gilt das Turnier doch als Hallen-Highlight des Jahres und auch als inoffizielle Hallenkreismeisterschaft. Während das Organisationsteam um Jugendleiter Robin Lackmann in der letzten Phase der Vorbereitung steckt, wollen wir an einige Sieger der Turniergeschichte erinnern und einen Blick voraus wagen.

► Der erste Turniersieger der A-Junioren hieß 1993 BW Beelen – seither gelang es keiner Beelener Mannschaft sich erneut die Krone aufzusetzen. Dabei war man in den letzten vier Jahren mehrmals nah dran. Zwei Mal scheiterte der Verein im Halbfinale und zwei Mal sogar erst im Finale. Einmal davon gegen das Gastgeberteam der SG Sendenhorst, das 2017 mit 5:0 das Finale für sich entschieden und damit die Dominanz der Warendorfer SU durchbrach, die zuvor vier Mal in Folge den Ligapokal gewann.

► Die A-Jugend des BSV Ostbevern war 2016 ganz nah dran am Finale. Im Halbfinale zwangen die Blau-Weißen den Seriensieger WSU in die Verlängerung, um schließlich doch mit 2:4 zu unterliegen. 2019 treffen die Schützlinge der Übungsleiter Hubert Schulze Hobeling, Reinhard Kowol, Tobias Jürgens und Jonas Weglage in der Vorrunde auf Vorjahresfinalist TSG Dülmen, SVE Heessen und die SG Vorhelm-Enniger. Los geht‘s am Donnerstag um 18.45 Uhr. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen die Endrunde.

► Von der SG Telgte und vom SV Ems Westbevern sind diesmal – anders als in vielen Jahren zuvor – keine Nachwuchsaufgebote in Sendenhorst vertreten. Auch die Ostbeverner B-Jugend hat nicht gemeldet.

►Den Sendenhorster A-Junioren gelang es 2018 erstmalig den Ligapokal-Titel zu verteidigen. Nach der gescheiterten Qualifikation für die Leistungsliga dürften die SG-Youngster aber in diesem Jahr nicht zu den Favoriten zählen, wobei vor heimischem Publikum immer vieles möglich sein sollte.

► Vielleicht schlägt in diesem Jahr aber auch mal wieder die Stunde eines Underdogs, wie im Jahr 1997, als der SC DJK Everswinkel gewann, oder 2008, als GW Westkirchen mit einem starken Jahrgang um den besten Torhüter des Turniers, Jan-Philip Hart, und den besten Spieler des Turniers, Robin Westhues, den Turniersieg holte.

► Die wohl größte Überraschung war aber wohl der Sieg des SV Rinkerode im Jahr 2012. Zunächst spielte sich der SVR ins Finale vor und besiegte dort die Mannschaft des Gastgebers.

► Die großen Überraschungen blieben bei den Turnieren der B-Junioren weitgehend aus. Einmal gewann der SC DJK Everswinkel (1999) und einmal der SV Drensteinfurt (2003). Ansonsten wechselten sich die SG Sendenhorst und die SG Telgte ab, gelegentlich die Dominanz der WSU zu durchbrechen.

► Bei den B-Junioren gab es mit Borussia Münster im vergangenen Jahr den ersten Sieger, der nicht aus dem Kreis Warendorf kommt. Seit einigen Jahren sind sowohl das Turnier bei den B-Junioren, als auch das Turnier der A-Junioren für über kreisliche Teilnehmer geöffnet. Durch den demografischen Wandel stellen einige Vereine keine Mannschaften in den Altersklassen oder bilden Spielgemeinschaften mit Nachbargemeinden. Der Qualität des Turniers hat das keineswegs geschadet.

► Viel Spannung wird es auch in diesem Jahr geben, wenn die Nachfolger von Borussia Münster bei den B-Junioren und der SG Sendenhorst bei den A-Junioren gesucht werden.

► Bei den D-Junioren wird der inoffizielle Titel erst am 26./27. Januar in Albersloh ausgespielt. 2011, bei der ersten Austragung, und 2013 gelang es dem BSV Ostbevern hier zu triumphieren. Ein Jahr später tat es ihm die SG Telgte gleich, in deren Reihen der heutige Preußen-Spieler Julian Conze stand. 2018 wiederholten die Emsstädter diesen Erfolg nach Verlängerung im Finale gegen Vorhelm.