Kurz vor dem Jahreswechsel ist es offiziell geworden: Eddy Chart wird im Sommer 2019 in seine fünfte Saison als Cheftrainer bei Fortuna Walsteddes Kreisliga A-Fußballern gehen. Ebenso wurde der Vertrag mit Charts Sohn André, der als spielender Co-Trainer bei den Fortunen aktiv ist, um ein Jahr verlängert. „Die Gespräche gingen wie in den letzten Jahren schnell über die Bühne und verliefen sehr harmonisch. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die die beiden machen“, berichtete Michael Knicker, der zweite Vorsitzende bei den Fortunen. Ob der zweite Co- und Torwart-Trainer Carsten Beckemeyer ebenfalls weitermacht, steht noch nicht fest. „Aus Zeitgründen führen wir die Gespräche erst Anfang Januar“, so Knicker.