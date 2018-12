Erstmals in dieser Saison trat das Mixed-Team der DJK-Volleyballer in Bestbesetzung an, so das auch taktische Wechsel möglich waren.

Zu Beginn des Kräftemessens lieferten sich beide Mannschaften ein ausgeglichenes Duell. Sichere Angabe und druckvolle Angriffe auf beiden Seiten ließen es nicht zu, dass eine Mannschaft sich klar in Führung spielen konnte. Erst zum Satzende hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich: Die DJK gewann Durchgang eins mit 25:20.

Im zweiten Satz bot sich das gleiche Bild. Bis zum Spielstand von 15:15 schaffte es kein Team, sich entscheidend abzusetzen. Dann aber gelang es den Stewwertern mit einer kleinen Angabenserie sich einen Vorsprung zu erarbeiten; mit 25:18 ging auch dieser Spielabschnitt an Drensteinfurt.

Im dritten Satz gelang der heimischen DJK dann ein Blitzstart. Schnell zog sie über 8:2 bis auf 16:5 davon. Dann aber kam eine ungewöhnliche Hektik ins Spiel der Mannschaft. Keine druckvollen Angriffe, schlechte Annahmen und Angaben brachten die SG Sendenhorst wieder zurück in die Begegnung. Beim Stande von 22:21 gingen die Sendenhorster erstmalig in Führung und hatten beim Spielstand von 24:23 den ersten Satzball. Diesen wehrten die Gastgeber jedoch ab und gingen ihrerseits mit 25:24 in Front. Gleich den ersten Satzball nutzte das Team aus Drensteinfurt, um den wichtigen 3:0-Sieg einzufahren. Damit liegt die DJK Drensteinfurt mit 5:1 Punkten zu beginn der Winterpause an der Tabellenspitze der Hobbyliga B im Kreis Warendorf.

► Trainingsauftakt nach der Weihnachtspause ist am 7. Januar (Montag) um 20 Uhr in der Dreingauhalle. Wie die DJK in ihrer Mitteilung schreibt, sind neue Spieler und Spielerinnen mit guten Grundkenntnissen weiterhin willkommen – sowohl bei der Hobby- als auch bei der Ligamannschaft. Infos erteilt Hans-Werner Dinter telefonisch unter ✆ 0 25 08 / 13 60