Turnier der SG Sendenhorst war Sprungbrett für viele Talente

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, ab heute Abend rollt der Ball in der Sendenhorster St.-Martin-Halle: Bis Sonntag steigt die 27. Auflage des Volksbank-Ligapokals. Ein Termin, auf den der Fußballnachwuchs im Kreis schon seit Wochen hinfiebert, denn das Turnier ist für viele A- und B-Junioren das Hallen-Highlight des Jahres und gilt auch als inoffizielle Hallenkreismeisterschaft in diesen Altersklassen. Einen Blick auf die Spieler zu werfen, die in all den Jahren die Ehrungen für den besten Torhüter, Spieler und Torschützen erhalten haben, lohnt sich. Die Liste ist gespickt mit Namen, die den Fans des gepflegten Lokalfußballs durchaus ein Begriff sein sollten und für die das Turnier ein Sprungbrett war.

Luca Wiggelinghoff auch in der A-Liga torhungrig

Da ist als jüngeres Beispiel Luca Wiggelinghoff zu nennen, der mit den A-Junioren von BW Beelen 2017 an einer Ligapokal-Sensation schnupperte. Das Finale gegen die Gastgeber ging zwar mit 0:5 verloren. Doch mit zwölf Toren wurde Wiggelinghoff immerhin Torschützenkönig. Mittlerweile hat er den Sprung in den Seniorenfußball geschafft und ist derzeit mit elf Treffern einer der erfolgreichsten Torschützen in der Kreisliga A1.

Vielleicht schafft auch er es einmal, den WN-Torjägerpokal zu holen – wie Sven Muckermann, der 2013 mit 23 Treffern für den SC Hoetmar kreisweit die meisten Treffer erzielte. Jetzt spielt er wieder für den TSV Ostenfelde, mit dem er 2007 beim Ligapokal bester Spieler und bester Torschütze (13) wurde. Damit trat er in die Fußstapfen von Patrick Jührling, dem selbiges im Dress des TSV gelang.

Pierre Jöcker war 2009 bester Torschütze und Spieler

Zurzeit ebenfalls recht erfolgreich ist Pierre Jöcker, der in der laufenden Saison in 13 Bezirksliga-Spielen für den TuS Freckenhorst zum Einsatz kam und zwölf Tore erzielte. Beim Ligapokalsieg der B-Junioren der SG Telgte im Jahr 2009 schoss er 15 Tore und wurde gleichzeitig auch von den Trainern zum besten Feldspieler gewählt.

Für die 1. Mannschaft der SG Telgte sieht es in der Bezirksliga-Staffel 12 derzeit nicht allzu rosig aus. Die Mannschaft mit dem Ligapokalsieger und A-Jugend-Torschützenkönig von 2012, Jan Plagge, steht derzeit auf einem Abstiegsrang. Dafür ist er mit den U12-Junioren des SC Preußen Münster erfolgreich, bei denen er in der D-Junioren-Bezirksliga als Co-Trainer an der Linie steht und die Tabelle anführt.

Robin Westhues schaffte Sprung in die Westfalenliga

In der Bezirksliga 12 trifft Jan Plagge auch auf Robin Westhues, der nach drei Jahren bei Victoria Clarholz in der Westfalenliga mittlerweile beim VfL Wolbeck spielt. Er triumphierte 2008 mit GW Westkirchen beim Turnier der A-Junioren und war unter anderem gemeinsam mit Christian Moriße bester Torjäger.

Moriße zog es von der SG Telgte zum Studium gen Norden. Mit dem SC Sternschanze in Hamburg marschierte er von der Kreisliga bis in die Landesliga, wo er in einer Saison gleich 40 Tore erzielte. Nach einem dreimonatigen Comeback bei der SG Telgte wird man in nun nicht mehr im Fußballkreis sehen, da er in die USA auswanderte.

Viele Ehrungen für spätere SG-Senioren-Kicker

Aber auch der Gastgeber stellte in den vergangenen Jahren eine Reihe an Akteuren, die auch im Seniorenbereich erfolgreich für die SG Sendenhorst spielten. Zu nennen sind beispielsweise Adrian Roskosch (1995), Philipp Haske (2010 und 2012), Jürgen Nordhoff (2004) und Nikita Bassauer, die als beste Torschützen aus ihren Turnieren hervorgingen.

Außerdem zeigt die „Hall-of-Fame“ auf der Homepage der SG Sendenhorst, dass die SG auf der Torhüterposition nur selten bis nie ein Problem hatte. Unter den insgesamt zwölf Spielern des Gastgebers, die als beste Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurden, waren unter anderem Dirk Hölscher (1995), Kay Wesendrup (1996), Johannes Zumdick (1999), René Bisplinghoff (2001), Julian Burguillos (2007) und Robin Lackmann, auf den die Wahl gleich dreimal (2012, 2013, 2014) fiel. Mit Thore Riedelbauch bei den A-Junioren und Fynn Hinkämper bei den B-Junioren kam im vergangenen Jahr in beiden Altersklassen der beste Torwart aus Sendenhorst.

Burhan Hasimi überbietet Dauer-Torrekord von Thorsten Butz

ahre lang hielt Thorsten Butz von der Warendorfer SU bei den A-Junioren seit 1998 mit 16 Toren den Rekord für die meisten Turniertore. Niemand brachte diesen in all den Jahren auch nur ansatzweise in Gefahr, bis Burhan Hasimi, ebenfalls Warendorfer SU, sein Team mit 17 Treffern zum Turniersieg schoss.

Bei den B-Junioren teilen sich zwei Spieler den Titel, die auch später im Seniorenbereich für ihre Tore bekannt waren. 1998 erzielte Sebastian Roskosch von der SG Sendenhorst 18 Treffer. Sechs Jahre später (2004) war es Stefan Hollmann vom BSV Ostbevern, der die gleiche Anzahl an Bällen im Tor unterbringen konnte. Beide Rekordhalter holten sich gleichzeitig auch den Titel als bester Spieler. Stefan Hollmann beendete nach der vergangenen Saison seine Laufbahn beim BSV Ostbevern.

Maximilian Schulze Niehues heute im Preußen-Tor

Man darf also gespannt sein, wer in diesem Jahr aus den rund 320 Nachwuchsfußballern, die in der St.-Martin-Halle in beiden Turnieren an den Start gehen, heraussticht,. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass einige dieser Kicker in den kommenden Jahren auch in den lokalen Ligen auf sich aufmerksam machen. Und vielleicht sieht man dann irgendwann sogar noch jemanden in der 3. Liga – so wie den besten Torhüter der B-Junioren von 2004. Maximilian Schulze Niehues, der heute das Tor des SC Preußen Münster hütet, spielte damals noch für die Warendorfer SU und schaffte es bis in den deutschen