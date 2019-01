SG Sendenhorst holt den Titel

An Spannung war die finale Partie des Turniers wirklich nicht zu überbieten. Zunächst ging Hamm in Führung, ehe Daniel Kirsch für die Rot-Weißen ausglich. In der Verlängerung war es dann Lukas Brockamp, der mit seinem 10. Turniertor den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte.

Gleichzeitig sicherte sich der Sendenhorster Nachwuchsspieler die Torjägerkanone. Zum besten Schlussmann wurde Phil Greune von der Hammer Spielvereinigung gewählt und den Titel als bester Feldspieler sicherte sich der Sendenhorster Erik Kommorowski, der ebenfalls für die Hammer Spielvereinigung spielt.

Hallenfußball: Sendenhorst gewinnt B-Jugend-Wettbewerb beim Ligapokal 1/49 Foto: Dirk Vollenkemper

Souverän setzten sich die Sendenhorster Nachwuchskicker bereits in ihrer Vorrundengruppe durch. Drei Siege, gegen den SV Rinkerode, den VFL Mark und der JSG Wadersloh/Liesborn/Diestedde, die als Tabellenzweiter ebenfalls die Endrunde erreichte, bedeuteten für die SG das sichere Weiterkommen. Knapp wurde es in der Gruppe B. Hier setzten sich schließlich die Teams des SV Drensteinfurt und Bockum-Hövel, nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen Lippstadt durch. Die Hammer Spielvereinigung und Westfalia Wethmar bestimmten das Geschehen in der Gruppe C. Die zweite Vertretung der SG Sendenhorst konnte in dieser Gruppe lediglich das Spiel gegen die SG Vorhelm/Enniger mit 6:0 für sich entscheiden und schied als Gruppendritter aus. Everswinkel und Freckenhorst belegten die ersten beiden Plätze in der Gruppe D.

In die Endrunde startete das Team der Gastgeber dann am gestrigen Morgen mit einem 5:0 Erfolg über Bockum-Hövel. Die zweite Partie endete gegen die Hammer Spielvereinigung mit 2:2 und durch den abschließenden Erfolg über Freckenhorst war die Qualifikation für das Halbfinale geschafft. In der zweiten Endrundengruppe waren die Kicker aus Everswinkel und Drensteinfurt das Maß der Dinge und zogen ins Halbfinale ein. Während das erste Halbfinale zwischen der SG Sendenhorst und dem SV Drensteinfurt deutlich mit 5:1 für die Hausherren ausging, lieferten sich die Kombattanten im zweiten Seminfinale ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Everswinkel unterlag nach zwölf gespielten Minuten mit 1:2 und musste sich dann auch noch im Neunmeterschießen um den dritten Platz geschlagen geben: Die Kicker des SV Drensteinfurt erwiesen sich als die besseren Schützen und sicherten sich Rang drei.