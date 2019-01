Fortuna Walstedde 2 will die Spendierhosen ausziehen

Walstedde -

Als Nachrücker stieg die Zweitvertretung von Fortuna Walstedde vor der Saison nachträglich in die Kreisliga B Beckum auf. Doch wirklich eingefunden haben sich die Akteure vom Trainergespann Peter Janssen und Marcel Schlüter eine Klasse höher noch nicht wirklich. Jetzt will das Team die Spendierhosen ausziehen – und so die Klasse halten.