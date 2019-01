SG Sendenhorst hat einen Schlachtplan

Vor dem letzten Hinrundenspiel am Sonntag (13. Januar) ab 18 Uhr in heimischer Halle gegen den Tabellendritten DJK Sparta Münster (20:4 Punkte) sprach unser Redakteur Kristian van Bentem mit SG-Trainer Frank Stob-Schlögl.

Was haben Sie und Ihre Mannschaft in den vergangenen vier Wochen gemacht?

Stob-Schlögl: Erst mal eine dreiwöchige Pause, um nach der anstrengenden Hinrunde neue Kräfte zu sammeln und zu regenerieren – wobei Letzteres nur zum Teil gelungen ist, denn unsere Langzeitverletzten stehen uns weiterhin nicht zur Verfügung. Wann Robin Königsmann nach seiner Schulterverletzung wieder spielen kann ist völlig offen. Und unser Torwart Niklas Fröhlich befindet sich nach seiner schweren Knieverletzung ebenfalls noch in der Reha und wird wohl erst in vier, fünf Wochen wieder ins normale Training einsteigen können. Umso schlimmer ist es, dass sich auch Stefan Sandkuhle, der als Torwart erst vor Kurzem neu uns gekommen war, im letzten Spiel vor der Pause in Warendorf am Knie verletzt hat. Wie sich diese Woche leider herausgestellt hat, so schwer, dass er mit dem Sport aufhören muss. Auf der Torwartposition müssen wir jetzt ein Problem lösen.

Gibt es auch gute Nachrichten?

Stob-Schlögl: Ja, im ersten Testspiel gegen die Ahlener SG 3 hat sich keiner verletzt – aber es reicht ja auch . . . Ansonsten hat uns das Spiel geholfen, nach dem Ende der Pause am Montag wieder den Rhythmus zu finden.

Reicht nur eine Woche Vorbereitung?

Stob-Schlögl: Ich denke schon. Wir haben ja unsere Konzepte und müssen das Rad nicht neu erfinden. Wichtig ist, die Müdigkeit und das Weihnachtsessen abzuschütteln. Das sollte uns bis Sonntag gelingen.

Dann kommt die DJK Sparta Münster. Was ist drin für Ihr Team?

Stob-Schlögl: Wir sind natürlich absoluter Underdog in diesem Spiel. Ich habe den Gegner am Wochenende bei der Stadtmeisterschaft in Münster angeschaut, wo Sparta im Halbfinale gegen die HSG Preußen/Borussia verloren hat. Die spielen einen unheimlich dynamischen, schnellen Handball, können schnell umschalten und operieren mit einer sehr offensiven Deckung. Aber wir haben einen Schlachtplan.

Wie sieht der aus?

Stob-Schlögl: (schmunzelt) Das verrate ich nicht. Aber wir werden uns nicht an Sparta orientieren sondern auf unsere eigenen Qualitäten wie unsere in der Hinrunde teilweise sehr starke Abwehr konzentrieren. Und dass wir zu Hause spielen ist auch positiv. Da haben wir uns bislang mit den Zuschauern im Rücken nicht so schlecht angestellt und unsere sieben Punkte geholt.

Was macht Sie zuversichtlich, dass der Klassenerhalt gelingt – abgesehen von einem Polster von fünf Punkten auf die Abstiegszone?

Stob-Schlögl: Die Überzeugung, dass wir uns in der Rückrunde noch weiterentwickeln und Fehler, die wir in der ersten Saisonhälfte teilweise gemacht haben, reduzieren. Außerdem hoffe ich, dass uns Jörg Hunkemöller, der sich nach seiner Knöchel-OP wieder im Aufbautraining befindet, bald wieder zur Verfügung steht.

Die Weihnachtspause ist oft die Zeit personeller Entscheidungen. Was gibt es Neues?

Stob-Schlögl: Ich habe mit allen Spielern gesprochen. Es gibt ein, zwei Wackelkandidaten, die das noch vom Klassenarhalt abhängig machen wollen. Aber wie es aussieht, bleibt die Mannschaft fast komplett zusammen.

Einschließlich Trainer?

Stob-Schlögl: Auch wenn das noch nicht fixiert ist – ich gehe davon aus.