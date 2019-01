Zahlreiche Fans unterstützen die Heim-Teams

Hallenfußball: Fortuna-Cap in Drensteinfurt

Walstedde -

Packende Zweikämpfe, schöne Ballstafetten und viele Tore: Das und viele spannende Begegnungen konnten die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Wochenende in der Stewwerter Dreingau-Halle hautnah verfolgen. Denn mit dem traditionellen „Fortuna Cup“ – insgesamt standen von Freitag bis Sonntag neun Turniere, die alle im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ ausgetragen wurden, auf dem Programm – lockte die ausrichtende Fortuna aus Walstedde wieder viele Fans des Hallenfußballs an.