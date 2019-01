Freiherr und Weller setzen sich bei Titelkämpfen in Drensteinfurt durch

Die in diesem Jahr vom SV Drensteinfurt ausgerichteten Tischtennis-Stadtmeisterschaften hatten bei den Senioren mit 16 Teilnehmern aus allen drei Stadtteilen eine sehr gute Beteiligung. Bei den Schülern und Jugendlichen sah es da etwas bescheidener aus. In drei Klassen (Jugend, Schüler A und Schüler B) gingen lediglich insgesamt zwölf Jungen und Mädchen an den Start – alle aus Rinkerode.

Bei den Senioren wurde in zwei Klassen gespielt. In der A-Klasse (ab 1. Kreisklasse) waren die Walstedder und Drensteinfurter fast unter sich. Lediglich Bastian Buxtrup vertrat die Farben des SVR. Nach spannenden Spielen qualifizierten sich Jörg Freiherr und Michael Müller für das Endspiel. Hier zeigte dann Freiherr seine ganze Klasse und besiegte seinen Kontrahenten vom SV Drensteinfurt mit 3:0 Sätzen.

In der B-Klasse waren die Rinkeroder fast unter sich. Lediglich Manuel Losinsky und Volker Schydlo traten für die Gastgeber an. In den zwei Gruppen setzten sich Hans Weller, Oliver Hornert, Lars Wenning und Jessica Schlüter durch. Die Halbfinalspiele waren dann anschließend hart umkämpft, ehe sich Hans Weller und Lars Wenning für das Endspiel qualifizierten. Dort schien sich eine Überraschung anzubahnen, als Wenning den ersten Satz für sich entschied und im zweiten klar führte. Doch Weller bog den zweiten Satz mit seiner Routine noch um, gewann auch die Durchgänge drei und vier und durfte sich erstmals die Krone des Stadtmeisters aufsetzen. Den dritten Platz belegte Oliver Hornert vor Jessica Schlüter.

In der Jugendklasse setzte sich die Favoritin Christine Mentrup im Endspiel klar mit 3:0 gegen Luke Schweins durch. Den dritten Platz belegte Julia Hulin.

In der Schüler-A-Klasse erkämpften sich Luke Schweins, Lasse Uhlenbrock, Matthis Hornert und Hannah Losch die ersten Plätze und qualifizierten sich damit für die Halbfinalduelle. Hier setzen sich Schweins und Hornert durch. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit für den etwas erfahreneren Luke Schweins, der mit seinem sicheren Spiel den erst elfjährigen Matthis Hornert auf den zweiten Platz verwies. Dritter wurde Hannah Losch.

In der Schüler-B-Klasse gingen lediglich vier Teilnehmer an den Start. Nach dem Modus jeder gegen jeden setzte sich Matthis Hornert nach teilweisen spannenden und langen Ballwechseln gegen Lasse Uhlenbrock durch und durfte erstmalig den Siegerpokal entgegennehmen. Zweiter wurde Lasse Uhlenbrock vor Jaarne Meredig, der sich riesig über die gewonnene Trophäe freute. „Das ist mein erster Pokal“, strahlte der junge Tischtennis-Crack nach dem Turnier.

Im nächsten Jahr findet die Stadtmeisterschaft in Rinkerode statt.