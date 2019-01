Der Grund für das Ende der Zusammenarbeit liegt in der unsicheren beruflichen Zukunft Lewandowskis. Beide Seiten sprachen in großem Respekt und großer Wertschätzung voneinander und bedauern den Schritt.

„Ich werde ab Sommer mein Referendariat beginnen und werde wahrscheinlich erst im Juni erfahren, wo die Reise hingeht“, erklärt der Fußball-Trainer, der künftig als Berufsschullehrer arbeiten wird. „Es ist natürlich immer schade, wenn man nach so einer kurzen Zeit wieder getrennte Wege geht. Ein Trainer muss mit einer Mannschaft ja erst einmal zusammenwachsen. Das braucht Zeit. Nach einem Jahr sind wir natürlich noch nicht so weit, wie wir sein wollten.“ Wohl habe er sich in Albersloh gefühlt, einen guten Draht zur Mannschaft gehabt. Insbesondere habe es ihm Freude bereitet, junge Nachwuchsspieler in den Kader zu integrieren. „Wir haben in vielen Bereichen Fortschritte gemacht, schade, dass ich jetzt nicht sehen kann, wie es mit dem Team weitergeht.“

Heinz-Josef Horstmann, in der Fußball-Abteilung für die Belange der ersten Mannschaft zuständig, bedauerte den Schritt – der aus seiner Sicht aber notwendig war: „Wir brauchen einfach Planungssicherheit. Wir rechnen Sven das sehr hoch an, dass er uns so früh in Kenntnis gesetzt und uns nicht im Unklaren gelassen hat. Wir hatten natürlich gehofft, die Trainerposition für eine Zeit lang besetzt zu haben. Wir werden schnell in Gespräche einsteigen. Ich hoffe, dass wir bis Ende Januar eine Lösung gefunden haben.“

Optimal sei das ganze nicht, schließlich brächte jeder Trainer ein anderes Konzept mit, jeder habe seine Vorstellung davon, wie Fußball gespielt werden soll. „Das ist für die Entwicklung einer Mannschaft nicht immer so gut, die braucht auch mal Ruhe und Konstanz“, sagt Horstmann.

► Bis zum Saisonende noch kämpfen Lewandowski und seine Mannschaft gemeinsam um den Klassenerhalt. In der Kreisliga A2 Münster liegt GW Albersloh mit 14 Punkten nur knapp über der Abstiegszone. Die Rückrunde beginnt für die Mannschaft am 17. Februar (Sonntag) beim Auswärtsspiel in Rinkerode (14.30 Uhr).