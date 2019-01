SG-Coach Hansi Rohmann sprach nach dem Spiel von einem guten Start in das neue Jahr: „Wir haben zwar einige Möglichkeiten liegen lassen, aber am Ende zählen die Punkte. Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit war ich dann auch ganz zufrieden.“

In der ersten Halbzeit lebten die Sendenhorster von einer bärenstarken Schlussfrau. Klara Arnemann vereitelte eine Reihe von guten Einwurfmöglichkeiten der Gäste. Vorne im Angriff lief es bei der SG nicht so überragend. Fehlpässe und Fehlwürfe bestimmten das Sendenhorster Aufbauspiel.

Handball-Kreisliga: Sendenhorst feiert 21:15-Sieg gegen Greven II zum Auftakt der Meisterschaftsrunde 1/22 Foto: Dirk Vollenkemper

Mit dem Wiederanpfiff kamen die Sendenhorsterinnen dann besser ins Spiel. Das erste Gästetor der zweiten Halbzeit fiel nach neun Minuten. Die SG konnte bis dahin die Partie drehen und führte mit 11:9. Eine bessere Abwehr und eine immer noch gut aufgelegte Arnemann sorgten schließlich dafür, dass das SG-Team seine Führung ausbauen konnte.

Bemerkenswert zu sehen, wie dann vor allem zum Ende des Spiels die Nachwuchsspielerinnen wie Annika Westhoff oder Sabina Barthel Verantwortung übernahmen. SG-Schützin vom Dienst Anna Niestert war durch eine Einzeldeckung fast abgemeldet, die Jungen machten es dann mit schönen Toren – auch aus der zweiten Reihe. Beide trafen vier Mal für die Sendenhorster Farben. Beste SG- Schützin war Sarah Rohmann, gleich sieben Mal brachte sie den Ball im Netz der Gäste unter.

Am kommenden Sonntag haben die Sendenhorsterinnen erneut Heimrecht. Um 16.15 Uhr gibt Tabellenführer Münster 08 seine Visitenkarte in der St.-Martin-Halle ab. So viele Fehlwürfe darf sich das SG-Team dann aber sicher nicht leisten.

SG Sendenhorst: Arnemann – Rohmann (7), Niestert (3), Schräder, Bruland, Siegemeyer, Winkelkötter, Kocker (3), Willinghöfer, Westhoff (4), Barthel (4).