SG Sendenhorst überwiegend siegreich – aber nicht überzeugend

Überwiegend erfolgreich, aber auch mit Makeln verlief der zurückliegende Spieltag für die Volleyballer der SG Sendenhorst. Besonders interessant war die Begegnung bei den Männern. Hier trafen mit Beginn der Rückrunde in einem internen Derby die Erst- und die Zweitvertretung aufeinander.

Echte Wettkampfstimmung wollte nicht wirklich aufkommen, es machte sich bemerkbar, dass zwei Mal pro Woche gemeinsam trainiert wird. „Das mit dem ernst bleiben, hat nicht so geklappt. Das war somit nicht unbedingt das beste Spiel, kein Leckerbissen“, fasste Raphael Klaes, Coach der ersten Mannschaft, das Spiel zusammen. Sein Aufgebot lieferte beim ungefährdeten 3:0 das Nötigste ab. Die Reserve rief nicht ihre ganze Leistung ab.

Im ersten Satz (25:17) mussten beide Teams noch warm werden, die Reserve wusste Akzente zu setzen. Die folgenden Abschnitte (25:11, 25:6) fielen dann allerdings wesentlich deutlicher aus. „Ich kann da auch keinem einen Vorwurf machen, es ist für alle eine schwierige Situation. Unterhaltsam war es dennoch“, meinte Klaes mit Blick auf die eher familiäre Stimmung. „Wir für unseren Teil haben drei Punkte geholt und das Ziel erreicht.“

Kein optimales Spiel lieferte die erste Damenmannschaft ab, was auch an einer neuen Aufstellung lag. Dank ihrer allgemein sehr guten Verfassung gewann sie das letzte Spiel der Hinrunde gegen den Tabellensiebten TV Jahn Oelde dennoch mit 3:1. Aufgrund von akutem Spielerinnen-Mangel auf der Mittelangreiferposition musste im gesamten Team ein wenig umgestellt werden. Diagonalangreiferin Adina Bitter sprang dort ein. „Mit solch neuen Situationen hatten wir natürlich ein wenig zu kämpfen und wir mussten erst rein kommen“, sagte Trainer Stefan Schubert. Da kam sehr gelegen, dass der Gegner ebenfalls schwach begann.

Mit 25:14 und 25:11 wurden die ersten beiden Sätze ungefährdet eingefahren. Im dritten Durchgang fand Oelde seinen Rhythmus und wehrte sich nun nach Kräften. „Das hat uns überrascht, uns fehlte durch die Umstellungen die Sicherheit, die für so eine Phase nötig ist“, beschrieb Schubert die Lage.

Ungünstigerweise hatte er Außenangreiferin Kim Brechtenkamp, die häufig für Stabilität im Gesamtkonstrukt sorgt, zu diesem Zeitpunkt ausgewechselt. „Irgendwie war der rote Faden gerissen, ein total zerfahrener Satz“, so Schubert weiter. Ein Rückwechsel von Brechtenkamp führte die nötige Wende auch nicht mehr herbei, so dass dieser Abschnitt mit 21:25 an den TV Jahn ging.

Um einen Strich unter das Spiel zu machen, schickte Schubert im vierten Satz seine für diesen Tag stärkste Sechs aufs Feld. Dies fruchtete in Form einer stetigen Führung. Anfangs waren die beiden Teams noch eng beieinander, die Sendenhorsterinnen vergrößerten im Endspurt den Abstand jedoch stetig und machten mit 25:18 den Sieg dingfest.

Besonders Maresa Börger sammelte über Außen wichtige Punkte. Libera Marie Winkelkötter brachte als größte Konstante im ganzen Spiel die Bälle sicher zur Zuspielerin.

„Das war unser schlechtestes Spiel bisher. Aber wenn man bedenkt, dass wir als Aufsteiger jetzt da stehen wo wir sind, ist das aller Ehren wert und so ein Spiel voll in Ordnung“, analysierte Schubert mit Blick auf den zweiten Tabellenplatz.

Ein sauberes Spiel lieferte indes die Damen-Reserve ab. Sie gewann mit 3:0 (25:20, 25:9, 25:14) gegen den VfL Sassenberg. Anfangs noch zu wenig dynamisch agierend steigerte sie sich und schränkte die Hauptangreiferin des VfL in ihren Aktionen immer mehr ein. Gemeinsam mit starken Aufschlägen machte dies die Begegnung sehr einseitig.

Nah dran am Sieg war die dritte Damenmannschaft. Gegen den TV Neubeckum erreichte sie ein knappes 2:3 (15:25, 25:19, 20:25, 26:24, 8:15) und schrammte haarscharf am ersten Saisonsieg vorbei. Besonders im Aufschlag zeigte sie zwischenzeitlich in entscheidenden Momenten – wie zum Beispiel beim Zwischenstand von 20:24 im vierten Satz – Stärke.