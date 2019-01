Die bisherige Vorsitzende Anja Glaser wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Simone Helweg gehört dem Gremium zukünftig als Beisitzerin und Hanna Schubert als Volti-Sprecherin an.

Außerdem ging es um gemeinsame Unternehmungen wie Kinobesuche, Messebesuche oder auch Aktionen zu Halloween. Denn alles, was gemeinsam unternommen wird, stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinander. Auch wenn jeder für sich auf einem Pferd reite, könne man nur in der Gemeinschaft Spaß haben und Erfolge erzielen.

Deshalb sei es wichtig, dass man sich auch außerhalb des Stalles mal treffe, um sich gegenseitig zu unterstützen. Deshalb bemüht sich der Sendenhorster Jugendvorstand um viele Aktionen rund ums Jahr. Als nächstes steht ein Falltraining an. Das hat zwar auch etwas mit dem Reiten zu tun, allerdings lernen sich die Kinder dabei doch noch einmal von einer ganz anderen Seite kennen.

Schließlich sei der Pferdesport ist nicht mit anderen Sportarten zu vergleichen. Dabei gehe es um Lebewesen, die man nicht bis zur nächsten Sportstunde in die Ecke stellen könne, so der Jugendvorstand. Zum Reiten gehöre viel mehr als nur der Sport. Zum Beispiel das Stallausmisten, Pferde zu putzen und auf die Wiese zu bringen. Wenn das Pferd krank ist, könne man es nicht einfach gegen ein anderes austauschen. Da falle der Unterricht auch mal aus und trotzdem müsse man sich um das Pferd kümmern. Zudem müsse die Anlage gepflegt werden, und all das klappe nur mit ganz vielen ehrenamtlichen Helfern.