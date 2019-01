In allen Klassen dabei

Die Jugendarbeit der GWA-Fußballer trägt ihre Früchte und ist über die Stadtgrenzen hinaus anerkannt. Verantwortlich dafür ist das Team um Jugendleiter Tobias Saathoff, das im Hintergrund dafür sorgt, dass sich die Aktiven auf die Jagd nach dem runden Leder konzentrieren können. Dabei ist Teamwork angesagt: „Wir wollen die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilen. Einer allein kann den Aufwand heutzutage nicht mehr leisten“, erklärt Tobias Saathoff, der seit dem vergangenen Jahr das Amt des Jugendleiters bekleidet. Gemeinsam mit ihm kümmern sich Mario Hacker-Heller, Bianca Sikorski und Michael Buchholz darum, dass es nicht nur auf dem Fußballplatz rund läuft. Der organisatorische Aufwand hat in den letzten Jahren zugenommen. Langeweile kommt dabei nicht auf. „Wir versuchen „Step-By-Step“ Strukturen zu schaffen und Leute einzubinden, damit wir anfallende Aufgaben aufteilen können“, erklärt Bianca Sikorski, die selbst zehn Jahre lang Jugendleiterin bei den Grün-Weißen gewesen ist. Insgesamt 150 Jugendfußballer treten derzeit in neun Mannschaften von der A-Jugend bis zu den Minikickern auf der Adolfshöhe gegen das runde Leder, damit ist GW Albersloh in allen Altersklassen vertreten. Als kleiner Verein ohne großes Einzugsgebiet ist das aller Ehren wert.

Die Zusammenarbeit mit dem SV Rinkerode in der A-Jugend im Rahmen einer Spielgemeinschaft hat sich dabei in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert. Auch wenn sportlich gesehen in diesem Jahr keines der Teams von der A- bis zur D-Jugend den Sprung in die Leistungsliga geschafft hat, es läuft gut bei GWA. Die Durchlässigkeit von der Jugendabteilung in die Seniorenteams ist gegeben und sorgt dafür, dass immer wieder Eigengewächse den Sprung bis in die erste Mannschaft schaffen. Die Identifikation und Begeisterung innerhalb des Vereins ist zudem groß und sorgte für ein ausgeprägtes Vereinsleben. Auch in Zukunft sollen gemeinsame Aktionen und Fahrten für kleine Highlights und Begeisterung sorgen und das „Wir-Gefühl“ stärken. An Ideen und Tatendrang mangelt es den Verantwortlichen dabei nicht. „Freuen würden wir uns, wenn wir noch Mitstreiter und Unterstützer gewinnen können. Als Förderer, aktiv als Jugendtrainer oder bei der Mitarbeit im Jugendvorstand. Es gibt immer wieder kleine Aufgaben zu erledigen. Niemand wird allein im Regen stehen gelassen“, erläutert Saathoff. Für Fragen, Anregungen oder Interessierte ist der Jugendleiter erreichbar unter ✆ 0 175/2 71 38 43