Beim Stande von 3:3 verschwendete allerdings noch niemand einen Gedanken daran, dass die Sendenhorster das Ding gewinnen könnten. Bernd Elmenhorst hatte im einfachen Turmendspiel einen Bauern mehr als sein Gegner, aber die Remisbreite war sehr hoch. Einen Tisch weiter wehrte sich Peter Weng verzweifelt gegen die drohende Niederlage: Ohne zwei Bauern und Zeitnot wehrte er alle Angriffe seine Gegenübers ab rang diesem eine Punkteteilung ab. Bliebe da noch die Partie von Bernd Elmenhorst: Der hatte zwischenzeitlich sämtliche Bauern abgetauscht und dabei zwei weit auseinanderliegende Freibauern übrigbehalten. Einen davon drückte er zur Dame durch und gewann das Duell.

Zuvor hatte Maurice Prokscha die Sendenhorster in Führung gebracht. Nach einem Qualitätsgewinn nutzte er seinen Vorteil. Nach Remispartien seines Bruders Pascal Prokscha und von Alex Kratz gingen die Begegnungen an den beiden Spitzenbrettern an die Gäste. Dietrich Füllborn musste eine Qualität geben und verlor, Stefan Janz stand die ganze Zeit über wackelig und gab seine Partie nach einer gefährlichen Doppeldrohung auf. Ralf Westhues stellte nach einer druckvollen Angriffspartie den Ausgleich zum 3:3 her.