Treffsicher und ehrgeizig: Jannick Horstmann als Torjäger und Coach

„Wir hatten eine richtig gute Truppe und 20 Punkte Vorsprung. Schon sechs Wochen vor Saisonende sind wir in einem hitzigen Spiel in Alverskirchen Meister geworden. Mit dem Bulli sind anschließend zur Feier in die Gaststätte Kordt gefahren. Die Mannschaftsfahrt habe ich damals wegen meinem Abitur verpasst, aber zuvor hatten wir eigentlich jede Woche nach dem Spiel noch zusammengesessen und gefeiert.“

Zehn Treffer hatte Horstmann zum Teamerfolg beigetragen. Dabei war er seinerzeit eigentlich noch A-Jugendlicher. Ein Jahr später schafften es die Grün-Weißen, die A-Liga-Zugehörigkeit zu halten, obwohl das Kreisoberhaus von einer zwei- zu einer eingleisigen Liga verschlankt wurde. „Wir haben eine richtig gute Hinrunde gespielt und letztlich als Achter die Klasse gehalten.“ Allerdings war dies auch die Spielzeit, in der sich der abschlussstarke Angreifer bei der Hallenkreismeisterschaft am Kreuzband verletzte.

Wechsel in die Bezirksliga

Trotzdem stand er zum Start in die Saison 2015/16 schon wieder auf dem grünen Rasen. Nachdem einige Leistungsträger das GW-Aufgebot verlassen hatten, verpassten die Albersloher auf den letzten Drücker den Klassenerhalt. Die 1:2-Niederlage gegen Eintracht Münster besiegelte den Abstieg in die B-Liga, der allerdings gleich in der folgenden Spielzeit wieder ausgebügelt wurde. Diesmal hatte Jannick Horstmann mit 35 Treffern einen noch größeren Anteil am Aufstieg als drei Jahre zuvor.

Trotzdem entschloss er sich zum Wechsel zum Nachbarn SG Sendenhorst. Die Bezirksliga rief. „Ich wollte es mal höher ausprobieren und einige Mannschaftskollegen kannte ich von der Arbeit bei der Veka AG auch schon“, fügt der Industriekaufmann hinzu. Bekanntlich wurde es sportlich ein unbefriedigendes Jahr. „Innerhalb der Mannschaft war alles bestens, aber leider hat es am Ende nicht für den Klassenerhalt gereicht.“

Erneute Abstiegsgefahr droht

Nicht aber der Abstieg, eher zeitliche Gründe waren es, die dazu führten, dass Horstmann anschließend zurück zu dem Verein wechselte, bei dem er mit sechs Jahren bei den Minis das Fußballspielen begann. Nach der Hinrunde schwebt er mit Grün-Weiß erneut in Abstiegsgefahr. „Das wird noch mal knapp, aber mit den Winterneuzugängen gehe ich davon aus, dass wir es schaffen“, zeigt sich der sportbegeisterte Youngster überzeugt die Kehrtwende – gemeinsam mit seinem Bruder Patrick und Cousin Lukas Strohbücker, die ebenfalls im Albersloher Team spielen – noch zu schaffen.

Seinem Hobby frönt Jannick Horstmann seit geraumer Zeit jedoch nicht nur als aktiver Fußballer. Auch als Nachwuchstrainer ist er aktiv. Zunächst drei Jahre in Diensten von GW Albersloh und seit 2016 nunmehr für die Warendorfer SU. Thorsten Fluck lotste ihn gemeinsam mit Kumpel Johannes Uhlenbrock zu den Kreisstädtern. Erst trugen sie die Verantwortung für die D1-Junioren, nun kümmern sie sich um die C1-Jugendlichen, die aktuell auf Platz sieben der Bezirksliga rangieren.

Trainerlehrgang mit Kumpel Uhlenbrock

Im Sommer 2018 haben die beiden Albersloher in Reihen der WSU in Kaiserau die B-Lizenz gemacht. In der nächsten Saison soll mit den 12- bis 14-jährigen Talenten der Landesliga-Aufstieg in Angriff genommen werden. Durchschnittlich sieben Mal pro Woche ist Jannick Horstmann auf hiesigen Sportplätzen im Einsatz. „Manchmal ist das schon stressig, meistens macht es Spaß.“ Nur gut, dass seine Freundin Verständnis für so viel Fußball-Begeisterung hat. „Sie geht viel Reiten und hat auch viel zu tun“, so der umtriebige Sport- und Musikfan.