Übungsleiter Frank Stob-Schlögl kann einem wirklich leid tun – jede einzelne Taktik scheint einfacher, als immer wieder den Kader umkrempeln zu müssen.

Ausgerechnet vor dem Kräftemessen mit Ligaprimus Coesfeld ist es nun also Abwehrchef Jannis Westmeier, der aufgrund von Achillessehnen-Problemen passen muss. „Das ist eine ganz schwierige Situation. Jannis ist für uns nicht zu ersetzen“, blickt Stob-Schlögl auf die Alternativen, die sein Kader bereithält. Bitter: Voraussichtlich wird Westmeier mehrere Wochen ausfallen. „Er und Lukas Schmitz haben zuletzt die Defensive organisiert“, bedauert der SG-Trainer, der verspricht, sich auch für Coesfeld eine passende Spielstrategie einfallen zu lassen. Zuletzt sorgte die SG vor eigenem Publikum für eine Überraschung, als sie den Tabellendritten Sparta Münster am Rande einer Niederlage hatte und am Ende einen Punkt für sich verbuchte. „Vor eigenem Publikum wird es für jeden Gegner schwer“, sagt Stob-Schlögl. An das Hinspiel hat er indes keine guten Erinnerungen. „Die haben uns eine ganz schöne Lehrstunde erteilt. Damals waren wir aber bei Weitem noch nicht so eingespielt wie heute“, sagt er und hofft, dem verlustpunktfreien Spitzenreiter die Spielfreude nehmen zu können. „Wir werden natürlich versuchen, die Schützen aus dem Spiel zu nehmen und die erste und zweite Welle zu unterbinden.“