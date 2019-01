„Der Verein ist bereits Anfang Dezember auf mich zugekommen“, sagt der SG-Verantwortliche. „Ich brauchte aber noch etwas Zeit, um mir Gedanken zu machen, und um das mit meiner Frau abzusprechen“, wie der zweifache Familienvater die Beweggründe für sein Zögern erklärt. Die SG, seinen Heimatverein, zu verlassen, daran habe er nicht eine Sekunde gedacht. „Aber klar, die Rahmenbedingungen müssen passen.“

Zu diesen zählt auch, dass Co-Trainer Stefan Putze seinen Verbleib für eine weitere Saison zugesichert hat. „Das war ein ganz wichtiger Punkt. Für mich war klar, dass es nur gemeinsam mit Stefan weitergehen kann. Wir verstehen uns super.“

Er freue sich nun, den eingeschlagenen Weg mit den zahlreichen Nachwuchsspielern fortsetzen zu können. „Ich habe enorm Spaß an der Aufgabe. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft ist wirklich toll, die Jungs machen mir viel Freude.“

Erst vor wenigen Wochen hatte die SG Sendenhorst überraschend den Titel bei der Hallenkreismeisterschaft in Warendorf gewonnen – und das mit acht Siegen in Reihe. In der Kreisliga A liegt das Team derzeit auf Rang acht.

► Am 17. Februar startet die SG mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Münster in die Rückrunde (14.30 Uhr).