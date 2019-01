Foulspiel bringt SG Sendenhorst aus dem Tritt

Im Angriff ließen die Sendenhorster einfach zu viele gute Chancen liegen, um ernsthaft um den Sieg spielen zu können. Auch im Abwehrverhalten war das Team von Trainer Fank Stob-Schlögl nicht wiederzuerkennen und gewährte dem Gast aus Coesfeld zu viele Freiheiten, der dadurch immer wieder zu leichten Treffern kam.

Das durchaus mehr drin gewesen wäre, bewiesen die Sendenhorster in den ersten 20 Minuten der Begegnung: Ruhig und konzentriert suchte das SG-Team die Lücke in der Abwehr und fand diese auch oft. Zwischenzeitlich führten die Gastgeber mit 6:3. Nach einem rüden Foul an Janik Neumann geriet die SG-Sieben aus dem Tritt. Zwar konnte Neumann später wieder ins Geschehen eingreifen, im Spielfluss aber war ein Bruch.

Handball-Bezirksliga: Sendenhorst unterliegt Coesfeld mit 19:27

Handball-Bezirksliga: Sendenhorst unterliegt Coesfeld mit 19:27

Die Gäste wechselten ihren Keeper und läuteten damit die Wende ein. Die Sendenhorster bekamen mit zunehmender Spielzeit immer mehr Probleme mit dem Rückraumschützen der Gäste; Tim Püttmann kam immer wieder zu freien Würfen und war am Ende mit acht Treffern maßgeblich am Erfolg der Coesfelder beteiligt.

Die Sendenhorster schafften es auch im zweiten Abschnitt nicht mehr, die Niederlage zu verhindern. Lediglich Simon Ritter erreichte seine Form. Mit einigen Paraden verhinderte der Sendenhorster Schlussmann Schlimmeres. Zum Ende des Spiels gab dann auch noch Philipp Frenz sein Comeback Debüt in der ersten Mannschaft. Der Torhüter spielt seit Anfang der Saison wieder bei der Drittvertretung der SG und half nun in der Bezirksliga aus.

„Wir haben 20 Minuten das Spiel offengehalten und dann kam der Einbruch. Wir wussten auch wie stark der Rückraumschütze war, uns ist es aber nicht gelungen uns so aus dem Abwehrverband zu lösen, um den Mann zu stören. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung, ist aber sicher ein paar Tore zu hoch ausgefallen“, analysierte Frank Stob Schlögel die Partie.

SG Sendenhorst: Frenz, Ritter, Egzon (7), Göhausen, Timmes (1), Smykalla (2), Feldmann, Neumann, Grabowsky (2), Funke (5), Specht, Schmitz, Gionkar (2).