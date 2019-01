Muss Volker Hollenberg also nur noch Matthias Lohmann schonend beibringen, dass der künftig gar nicht mehr gebraucht wird auf dem Parkett. Der an sich treffsicherste Shooter der HSG Ascheberg/Drensteinfurt , derzeit noch privat in Down Under unterwegs, wurde im Derby bei der SG Sendenhorst 2 kein bisschen vermisst – weil andere im Rückraum in die Bresche sprangen. Mit 36:23 (18:11) gewann die Spielgemeinschaft das über weite Strecken einseitige Nachbarschaftsduell beim Tabellenletzten und hat somit wieder Anschluss ans untere Mittelfeld gefunden.

Was den Trainer besonders freute: „Dass unsere beiden Torhüter endlich mal wieder ein Faktor waren.“ Oliver Sevenich vor dem Wechsel und Pascal Stroick danach hielten tadellos, gaben somit der Deckung die nötige Sicherheit, die ihrerseits etliche Ballgewinne zu erfolgreichen Schnellangriffen nutzten.

Zudem zahlte sich aus, Alexander Kramm an den Kreis zu stellen. Der wuchtige Routinier traf selbst in Bedrängnis, wie er wollte (Hollenberg: „im Stile eines Jannik Kohlbacher“). Youngster Finn Risthaus in der Mitte sowie Mark Ziegelhöfer auf der linken Halbposition erledigten den Rest für den hiesigen Kreisligisten. HSG-Tore: Kramm (10/4), Risthaus (8), Ziegelhöfer (8), Schennelmann (3), H. Kurzhals (2/1), Pannott (2), Zartner (2), Strangmann (1).

► Wie ein Abziehbild wirkte die Partie der ersten Damenmannschaft der SG Sendenhorst: Ähnlich wie beim Bezirksliga-Team war es auch bei der Rohmann-Sieben eine folgenreiche Verletzung, die den Spielverlauf entscheidend beeinflusste. Früh mussten die Gastgeberinnen auf Kreisläuferin und Top-Torjägerin Sarah Rohmann verzichten, die sich in der Anfangsphase das Knie verdrehte und verletzt ausgewechselt werden musste. Am Ende fiel das Resultat deutlich aus: Mit 24:34 (14:20) unterlag die SG dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Münster 08. „Wir wussten, dass es schwer werden würde. Und auch mit Sarah hätten wir wahrscheinlich verloren. So aber ist mir das Ergebnis ein bisschen zu deutlich“, sagte SG-Trainer Hansi Rohmann. Unter dem Eindruck der Verletzung verlor die SG den Faden, Tor um Tor zog Münster davon. „Was mich ärgert ist nicht unser Defensivverhalten, eher die Offensive ist es, die kritikwürdig war. Wir haben viel zu viele technische Fehler gemacht, viel zu viele Bälle verworfen.“ Tore Sendenhorst: Rohmann (1), Schulz (2), Barthel (2), Westhoff (2), Winkelkötter (1), Kocker (7/4), Niestert (9).