Dass am Ende nur ein Punkt gegen „eines der spielstärksten Teams der Liga“ (Logermann) heraussprang, das wurmte den Übungsleiter und ganz Stewwert dann aber doch. „Wir haben zwei Punkte verloren, das muss man festhalten“, sagt er. Am Sonntag ist Drensteinfurt zu Gast bei Schlusslicht Westfalia Rhynern II, spätestens dann möchte der SVD-Verantwortliche den Punkt gegen Wiedenbrück „vergoldet“ wissen. „Die Partie wird sicher kein Selbstläufer. Wenn wir aber an die Leistung vom letzten Spieltag anknüpfen, bin ich guter Dinge, dass uns das gelingt. Wir werden sicher offensiv noch aktiver werden müssen“, sagt Logermann. Verzichten muss er weiterhin auf Neuzugang Fabian Frönd.