Erste Heimpleite für Walstedde: 0:1-Niederlage gegen SuS Enniger

Neben der gerissenen Heimserie und dem Gegentreffer in der 88. Minute noch bitterer für die Fortunen: Spitzenreiter Liesborn fertigte Lette mit 4:2 ab und baute den Vorsprung auf zehn Punkte aus.

Fußball-Kreisliga A Beckum: Walstedde unterliegt SuS Enniger mit 0:1 1/49 Foto: Simon Beckmann

„Uns fehlte es an der nötigen Entschlossenheit, ein Tor zu erzielen“, war Chart nach dem Abpfiff enttäuscht. „Wir hatten die besseren Chancen, aber der letzte Pass kam mal wieder nicht an oder wurde erst viel zu spät gespielt.“ Bereits nach vier Minuten hatte Nicolas Rosendahl die Führung für die Hausherren auf dem Fuß, schoss den Ball aber knapp neben das gegnerische Gehäuse. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Walsteddes Robin Vinnenberg mit einem satten Distanzschuss am Aluminium (50.). Enniger machte es kurz vor dem Abpfiff besser und konterte sich zum „Lucky-Punch“ (88.).

Walstedde: A. Averhage, Gouw (83. Livaja), Freitag (72. Ophaus), Eckert, Ernst, J. Lange, Vinnenberg (83. M. Tiggemann), Rosendahl, Ka. Northoff, A. Chart, Scheffler. Tor: 0:1 Kottlarz (88.)