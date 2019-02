Ein Dreivierteljahr hatten die Tänzerinnen der DJK Olympia Drensteinfurt für diesen Auftritt trainiert, am Sonntag war es in der Dreingau-Halle endlich soweit: Erstmals zeigten die Jazz- und Modern-Dance-Formationen vor 150 Zuschauern ihre neuen Choreographien, mit denen sie in den nächsten Monaten am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen werden.

„Es war ein guter Einstieg und eine gelungene Veranstaltung“, resümierte Margit Gericke anschließend. „Die Gruppen haben es gut gemacht. Für uns Trainerinnen ist es immer ein wichtiger Moment zu sehen, ob das Outfit passt und wo es möglicherweise noch hakt.“

Gemeinsam mit Hannah Wiewel, Jana Steffen und Luisa Reining hatte Gericke die Formation Pamoja vorbereitet. Die acht- bis 14-jährigen Mädchen werden zwischen dem 17. März und 1. Juni vier Wettkämpfe in der Jugend-Landesliga West II bestreiten. Diese finden in Halle (Westfalen), Borgentreich, Versmold und zuletzt auf heimischem Terrain in Drensteinfurt statt. Insgesamt nehmen daran 13 Gruppen teil.

In der Formation Conquimba tanzen 14- bis 17-jährige Teenager. Sie legen am 24. März in Dülmen los, anschließend geht es nach Borgentreich (31. März), Gütersloh (4. Mai) und Drensteinfurt (2. Juni). Dort treffen sie auf acht konkurrierende Vereine.

Die Formation Increase wird von Lena Spiegelberg und Annika Behmer gecoacht. Hier stellen sich 18- bis 28-jährige Tänzerinnen den Augen der Juroren. Insgesamt zehn Formationen werden in der Oberliga II am Start sein, deren Wettbewerbe am 17. März in Halle, am 23. März in Dülmen, am 25. Mai in Versmold sowie am 1. Juni in der Dreingau-Halle stattfinden.

Das beste Team jeder Liga steigt in die nächsthöhere Klasse auf, für die Zweit- und Drittplatzierten besteht über eine zusätzliche Qualifikation ebenfalls noch die Möglichkeit, den Sprung eins höher zu schaffen.

Im Vorjahr landeten die Olympia-Tänzerinnen jeweils im oberen Tabellendrittel. „Das ist auch diesmal unser Ziel, aber die Karten werden jedes Mal neu gemischt“, so Margit Gericke. „Nun haben wir noch vier Wochen Zeit, uns auf die Auftritte vorzubereiten.“