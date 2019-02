Nach dem großen Erfolg vor 50 Jahren, als die Albersloher Mannschaft – damals bestehend aus Kurt Mersmann, Ernst Nordhoff, Heinz Rolf und Heinz Höpper – das letzte Mal die Jugendstandarte der Stadt Münster gewinnen konnte, bewiesen die Albersloher Equipen wieder ihr Können.

Der kombinierte Mannschaftswettbewerb, bestehend aus Vormustern, Theorieprüfung, Dressur und Springen, wurde in diesem Jahr von zwei Mannschaften des RV Albersloh unter der Leitung von Annika Bloem bestritten.

Das Team Albersloh II erreichte mit sehr guten Leistungen den dritten Platz. Dazu gehörten Anna Schulze Zuralst mit Cary, Robin Bartmann mit Amadou, Carla Lütke Harmann mit Qicera und Charlotte Strotmeier mit Carenzo.

Die Equipe Albersloh I, bestehend aus Katharina Wahlert mit Clara Fall, Carolin Rebsch mit Pindaro, Larissa Haves mit Gucci und Julia Balder mit Amitie, landete nach viel Pech im abschließenden Springen auf dem zehnten Platz.

In der Einzelwertung freute sich Anna Schulze Zuralst mit der Gesamtnote 7,74 über den vierten Rang. Carla Lütke Harmann wurde für die Gesamtnote 7,47 mit dem 18. Platz unter insgesamt 55 Reitern belohnt.

Auch in den Einzelprüfungen sicherten sich die Albersloher Pferdesportler in Handorf gute Platzierungen. Helena Becker siegte mit Champion de Lune und Wertnote 8,1 in einem Stilspringwettbewerb. Mia Sandmann erreichte mit Novelis den fünften Platz. Robin Bartmann platzierte sich in einem A*-Stilspringen mit Lord Lunatic auf dem neunten Rang. Für Carla Lütke Harmann sprang mit Qicera in einer Dressurprüfung der Klasse A* der Silberrang und in einer A**-Springprüfung der sechste Platz heraus.