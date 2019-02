Butter bei die Fische: SG Sendenhorst braucht Sieg in Ibbenbüren

Es wäre jetzt zu einfach, im Falle der SG Sendenhorst immer nur vom Pech zu sprechen. Seit über zwei Monaten immerhin wartet die Mannschaft von Trainer Frank Stob-Schlögl auf einen Sieg. Der letzte Zweier gelang dem abstiegsbedrohten Klub am 8. Dezember im Heimspiel gegen TB Burgsteinfurt (32:19). In Anbetracht der jüngsten Ergebnisse und der anhaltenden Verletztenmisere aber lässt sich zumindest die Abwesenheit von Glück feststellen.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass ich solch eine Verletztensituation schon einmal als Trainer erlebt habe“, sagt Frank Stob-Schlögl. Seit der Vorbereitung im letzten Sommer war es dem Coach nicht vergönnt – weder in Meisterschaft noch im Training – mit einem vollen Kader antreten zu dürfen. Der juvenile Enthusiasmus der verbleibenden Aufrechten wurde durch die Belastungen des Spielplans mitunter erdrückt. Jede Pause, wie die zum neuen Jahr oder die zu Karneval, sind willkommene Zeiten des Durchatmens.

Am Wochenende allerdings, da gibt es keine zweite Meinung, da sollte die SG Sendenhorst gewinnen. Gegner am Sonntag (17 Uhr) ist die Ibbenbürener SpVg. Mit fünf Punkten auf dem Konto liegt die Spielvereinigung nur drei Zähler hinter der SG, wohlgemerkt bei einem Spiel mehr. „Für uns ist das ein absolutes Endspiel“, sagt der SG-Trainer. „Gewinnen wir, können wir uns von den Abstiegsrängen absetzen.“ Mit der möglichen Option einer Niederlage hält sich der Coach nicht auf. „Ich beschäftige mich da nicht mit. Ich schaue nach vorne und derzeit haben wir noch alle Trümpfe in der Hand.“

Die Hinrunde sei ganz ähnlich verlaufen: Einige Niederlagen in Reihe habe das junge Team verkraften müssen, ehe es stabiler wurde und seither immerhin drei Partien für sich entscheiden konnte. Die Einstellung, der Kampfgeist und die Moral der Mannschaft habe nicht darunter gelitten, dass sie immer wieder mit Rückschlägen umgehen musste.

„Wir sind mit uns im Reinen“, sagt Stob-Schlögl. Für ihn beginnt jetzt die Phase der „Pflichtspiele“. Er erwarte daher, dass sich seine Sieben auf dem Feld zerreißt.

„Für die Zuschauer wird das sicher kein Leckerbissen. Beide Mannschaften werden da einigermaßen verkrampft auf die Platte gehen. Ich hoffe, dass wir das zuerst abschütteln und unser Spiel machen können“, sagt der SG-Verantwortliche.

Eine große Baustelle immerhin hat Stob-Schlögl kurzerhand beheben können: Henning Schöne wird gegen die SpVg erneut aushelfen und das SG-Tor hüten. „Simon Ritter ist durch seine Mittelohrentzündung immer noch gehandicapt, Johannes Funke verhindert und Niklas Fröhlich hat das Training zwar wieder aufgenommen – sich sogleich aber einen Muskelfaserriss zugezogen. Wir werden also noch einige Wochen länger auf ihn warten müssen.“

Die Gemengelage ist nicht optimal. Zum hadern aber bleibt keine Zeit: Glück oder Pech, am Ende kann sich die SG nur selbst retten.