Rund 50 Fans sorgten für ordentlich Stimmung auf den Rängen – die Schubert-Sieben trug ihren Teil auf dem Feld dazu bei, dass es ein stimmungsvoller Abend wurde: In der Hinrunde noch verlor die SG deutlich mit 0:3, nun siegte sie mit 3:2. Ein genauer Blick auf die einzelnen Sätze offenbart ein überraschendes Bild: Relativ deutlich gewannen die Gastgeberinnen ihre Durchgänge: 25:15, 15:25, 25:16, 14:25, 15:10 hieß es am Ende für die Sendenhorsterinnen. Die Spielabschnitte waren sehr deutlich. Eine wirkliche Erklärung hatte Trainer Stefan Schubert dafür nicht.

„Wir haben uns auf jeden einzelnen Punkt auf Neue konzentriert, was eine besondere Dynamik ins Spiel gebracht hat. Zudem haben beide Teams exzellent aufgeschlagen, das war meist entweder ein direkter Punkt oder ein schwieriger Ball fürs Zuspiel“, sagte er. Sein Team ging sehr viel entschlossener aufs Feld als im Hinspiel und erhöhte das Risiko im Angriff deutlich.

„Dabei wurden wir natürlich auch öfters kalt erwischt“, kommentierte Schubert. Mesum war währenddessen wie gewohnt stark, insbesondere in der Abwehr. Schuberts Wechsel brachten die gewünschte Wirkung und trugen somit wesentlich zum Erfolg bei. „Das war eine komplette Mannschaftsleistung. Alle haben ihren Teil beigetragen“, sagte der SG-Trainer. Ein i-Tüpfelchen kündigte sich dann noch im Tie-Break an, als die SG 12:5 führte. Mesum kam wieder näher heran, was jedoch zu spät war. Mit zwei weiteren Punkten auf dem Konto bringt dieser Sieg die Sendenhorsterinnen in eine angenehme Situation: Sie sind nun von ihrem direkten Verfolger Riesenbeck vier Punkte entfernt. Ein großer Schritt in Richtung Relegation.