Walstedde -

Fast ein halbes Jahr ist es nun her, dass Vorwärts Ahlen Fortuna Walstedde drei Punkte quasi auf einem Silbertablett serviert hat. Denn die Kicker vom Lindensportplatz verteilten damals in der Defensive Geschenke, traten offensiv so gut wie gar nicht in Erscheinung und verloren am Ende verdient mit 0:3 gegen die Fußballer aus dem Lambertusdorf.