Die Begegnungen vom Wochenende im Überblick:

SV Drensteinfurt – SuS Ennigerloh

Wenn SVD-Trainer Oliver Logermann an das Hinspiel denkt, huscht dem Übungsleiter unweigerlich ein Lächeln über das Gesicht. „Das war schon speziell.“ Direkt neben dem Fußballplatz feierte der Ort Schützenfest – während der Partie waren Salutschüsse zu hören. „Hatten wir so auch noch nicht“, sagt Logermann. Mit 2:1 und einiger Mühe behielt seine Elf in der Hinrunde die Oberhand. „Das wird auch im Rückspiel nicht einfach. Zwar ist Ennigerloh Tabellenletzter. Die vergangenen Duelle haben aber gezeigt, dass das eine Mannschaft ist, die uns von der Spielanlage nicht sonderlich liegt“, sagt der SVD-Trainer. Zudem plagt Logermann sich mit Aufstellungssorgen: „Einige Spieler plagen sich mit einer Grippe herum, unter anderem van Elten, Ziegner und Pankok. Marvin Brüggemann und Yannick Niehues sind privat verhindert. Ungeachtet dessen sind wir natürlich Favorit und werden alles daran setzen, dem gerecht zu werden.“

GW Albersloh – SC Nienberge

Mit einer 0:3-Derbyniederlage gegen den SV Rinkerode starteten die Fußballer von Grün-Weiß Albersloh in die Rückrunde. Kein Grund zur Panik, wie Trainer Sven Lewandowski findet. „Wir haben gegen eine der Top-Mannschaften der Liga verloren. Das kann passieren. Bis zur 70. Minute haben wir viele gute Dinge gezeigt – das macht mir Hoffnung. Darauf können wir aufbauen“, sagt der Übungsleiter.

SG Sendenhorst – SV Ems Westbevern

Nach ihrem 5:1-Erfolg im Nachholspiel gegen Westkirchen hat die Elf von Trainer Florian Kraus nun die Chance, zum direkten Tabellennachbarn aufzuschließen. Das Hinspiel immerhin gewannen die Sendenhorster mit 3:1.