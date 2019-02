Keine Erholung von den Nackenschlägen: GW Albersloh unterliegt Nienberge 3:5

Mehr noch als das Resultat gibt das Zustandekommen desselbigen Anlass zur Sorge. „Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen, haben all das vermissen lassen, was wir zuletzt gut gemacht haben“, sagt Lewandowski . Drei Chancen genügten den Gästen aus Nienberge, um drei Tore zu erzielen. Mit 54 Gegentreffern hat GWA die zweitschlechteste Abwehr der Liga – nur Schlusslicht BW Aasee II hat eine düstere Bilanz.

Zwar steckten die Gastgeber nicht auf und kämpften sich durch Treffer von Jannick Horstmann (49.) und Janis Kröger (52.) bis auf 2:3 heran, dann aber setzte es den nächsten Nackenschlag. Wieder ließen die Gastgeber gute Möglichkeiten verstreichen und wieder mussten sie zusehen, wie ein Kontrahent konsequent zuschlägt. „Nach dem 2:4 war der Widerstand gebrochen“, sagte Lewandowski ernüchtert. Nienberge erhöhte auf 2:5 (78.) ehe Alberslohs Niklas Hövelmann den 3:5-Enstand herstellte (87.).

Albersloh: Spangenberg – J. Horstmann, McGill, Strohbücker, Thale, Kröger, Hövelmann, Diallo, Grella, Uhlenbrock, Niehues. Tore: 0:1 Leser (10.), 0:2 Moritz (22.), 0:3 Happe (25.), 1:3 J. Horstmann (49.), 2:3 Kröger (52.), 2:4 Leser (68.), 2:5 Stude (78.), 3:5 Hövelmann (87.).