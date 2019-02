Drensteinfurts Neuzugang Scharbaum: „Möchte Spaß am Fußball wiederfinden“

„Primärer Grund ist, dass ich einen anderen beruflichen Weg einschlagen möchte. Da steht die Ausbildung natürlich im Vordergrund“, sagt Scharbaum . Viertliga-Fußball und Beruf parallel – das hätte zwar funktionieren können. Doch „es bringt nichts, es mit halber Sache zu machen“. Der Stewwerter möchte „lieber jetzt mit 21 eine Ausbildung anfangen. Ich habe keine Lust, mit 28 noch in der Berufsschule zu hocken.“

Weil Scharbaum nach seiner Zeit in Wattenscheid „irgendwo in der Nähe zocken“ wollte, wurde der SVD auf ihn aufmerksam. „Dass es mit Drensteinfurt geklappt hat, ist natürlich umso besser“, freut sich der 1,94 Meter große Keeper. Schließlich spielen Dennis Popil, Eric Schouwstra und Alexander Pankok, die zu seinem engeren Freundeskreis gehören, für die erste Mannschaft. „Ich denke, dass ich den richtigen Schritt gehe, den sichereren Weg. Ich möchte ein bisschen Abstand gewinnen und den Spaß am Fußball wiederfinden. Der ist ein bisschen auf der Strecke geblieben.“

Denn beim Tabellen-13. der Regionalliga West kam Scharbaum nicht so häufig zum Einsatz. Seit Juli 2017 gehört er zum Kader des Wattenscheider Traditionsklubs. In der vergangenen Saison stand er zwölf Mal zwischen den Pfosten, in dieser kommt er erst auf vier Liga-Spiele. Zuletzt war er Mitte Dezember beim überraschenden 3:0-Erfolg über den Spitzenreiter Viktoria Köln im Tor. „Das war ein schöner Jahresabschluss, gerade weil die Situation in Wattenscheid ein bisschen angespannt war. Keiner wusste, wie es weitergeht.“

Ende Dezember stand der ehemalige Bundesligist vor dem Aus. 350 000 Euro fehlten in der Kasse, um weiter in der 4. Liga antreten zu können. Über 2200 Unterstützer und die Aufstockung des Restbetrages durch die Firma des Aufsichtsratsvorsitzenden der SG sorgten dafür, dass das dringend benötigte Geld bei einer Crowdfunding-Kampagne gesammelt wurde.

Für Drensteinfurts Trainer Oliver Logermann ist es eine „coole Sache“, dass Scharbaum, der in der Jugend beim SVD, Rot Weiss Ahlen, Preußen Münster und Borussia Mönchengladbach spielte und 24 Mal in der A- und 21 Mal in der B-Junioren-Bundesliga auflief, sein Team verstärkt. „Er kommt aus Stewwert. Von daher nehmen wir ihn natürlich mit Kusshand“, sagt Logermann. „Der Wechsel ist ein gutes Zeichen für unsere Jungs, für die Drensteinfurter. Viele sind gut mit ihm befreundet. Er will wieder mit seinen Kumpels zusammen spielen, und die haben einen Kumpel mehr dabei. Von daher ist es eine Win-win-Situation.“

Steffen Scharbaum werde den SVD „nach vorne bringen“, ist sich Logermann sicher. Der Coach ist aber auch froh, dass der aktuelle Schlussmann Tobias Kofoth trotz des Neuzugangs bleibt: „Er hat das erstaunlicherweise relativ gut aufgenommen und sagt, er fühle sich wohl beim SVD und könne davon nur profitieren.“ Logermann freut sich, „dass wir nächste Saison zwei gute Schnapper haben“ – und auf einen „offenen Konkurrenzkampf“.