Jenseits von Gut und Böse: Sendenhorst kassiert empfindliche 13:34-Niederlage

„Drei Tore in einer Halbzeit – so etwas habe ich bislang nicht einmal bei den Minis erlebt. Ich lasse dafür keine Entschuldigung gelten. Wir haben uns regelrecht abschlachten lassen“, sagte der SG-Verantwortliche, der von einem Desaster und einem Offenbarungseid sprach. Drei Tore. In 30 Minuten. Gegen eine der schlechtesten Defensivreihen der Bezirksliga . Das muss der SG-Offensive tatsächlich erst mal einer nachmachen.

„Ibbenbüren war keine Übermannschaft. Die haben solide gespielt und gemacht, was sie immer machen. Wir wussten das und haben nichts dagegen unternommen“, sagte der Trainer. „Im leistungsorientierten Handball ist so eine Halbzeit nicht zu erklären.“

Dass Yascha Feldmann krankheitsbedingt erst am Morgen der Begegnung absagen musste, drei weitere Spieler kränkelnd auf dem Feld standen – geschenkt.

Zwar gestaltete die SG den zweiten Spielabschnitt offener (10:13), auch dieser aber ging nach Toren an die Gastgeber, die in der Tabelle nun bis auf einen Punkt an Sendenhorst herangerückt sind. Der Vorsprung ist dahin. Und Stob-Schlögl warnt angesichts der Verfassung vor den kommenden Wochen: „Wir haben nicht mehr viele Heimspiele. Im Gegenteil sogar: Die wichtigen Partien, die, die wir gewinnen müssen, werden auswärts stattfinden.“ Der Druck auf seine Spieler steigt, und auch Stob-Schlögl räumt ein, dass seine Truppe nicht recht damit umzugehen weiß. „Das ist jetzt alles weniger eine Frage des Könnens, sondern eine Charakterfrage.“

SG-Tore: Demiri (2), Smykalla (1), Timmes (3), Neumann (5), Westmeier (2).