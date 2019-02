Drei Tore in einer Halbzeit. Was die Bezirksliga-Handballer der SG Sendenhorst beim 13:34 (3:21)-Debakel am Sonntag in Ibbenbüren geliefert haben, war eine Nicht-Leistung. Doch was hat das nun zu bedeuten und wie geht Trainer Frank Stob-Schlögl damit um? Vor allem steht für die SGS am Donnerstag bereits das nächste Spiel an. Auswärts beim Tabellenführer SuS Neuenkirchen. Das kann ja lustig werden für den Tabellenelften aus der Martinistadt, der auswärts noch gar nicht gepunktet hat. Unser Mitarbeiter Fabian Renger sprach mit dem Coach.

Frank Stob-Schögl. Uns das lässt das Ergebnis von Sonntag keine Ruhe. Wie sieht‘s mit etwas Abstand mit Ihnen aus?

Stob-Schlögl: Wir werden intern noch einmal zwei, drei Dinge ansprechen, was ich von der Mannschaft erwarte und insbesondere das, was da in der ersten Halbzeit passiert ist. Aber ich hatte keine schlechte Laune oder einen Puls von 150. Ich bin auch keiner, der auf die Mannschaft einprügelt.

Die Frage nach der Stimmung in der Kabine müssen wir vermutlich nicht stellen ...

Stob-Schlögl: Die war natürlich bescheiden. Wir wurden auch schon gefragt, ob es ein Übermittlungsfehler gewesen sei mit den drei Toren. (lacht) Aber das Resultat beschäftigt uns nicht noch bis Donnerstag weiter, da gibt‘s andere Themen.

Was ist denn dann so das Haupt-Thema, das Sie derzeit mehr beschäftigt?

Stob-Schlögl: Wir haben neben den vielen Verletzten ein Riesen-Problem: Unsere Trainingsbeteiligung. Denn so wie man trainiert, spielt man auch. Das ist zu reduziert abgelaufen zuletzt.

Reduziert? Das heißt was genau?

Stob-Schlögl: Aus den verschiedensten Gründen hatten wir keine Konstellation, in der wir im Sechs-gegen-Sechs oder Sieben-gegen-Sieben spielen konnten und viel in Kleingruppen machen mussten. Da kann man dann Abläufe nicht verfeinern oder abstimmen.

Ist das denn ein gutes oder schlechtes Timing, ausgerechnet jetzt nach Neuenkirchen zu müssen?

Stob-Schlögl: Ach, das Timing ist doch relativ egal. Wir haben es auch in der Vergangenheit geschafft, nach schlechten Spielen wieder gute Spiele zu machen. Das ist auch gar nicht unser Problem, das ist unsere Auswärtsschwäche. Und dass ich, Stand jetzt, sieben Leute zusammen habe für Donnerstag.

Woran hapert‘s denn eigentlich auswärts? Fahren Sie mit den falschen Autos hin?

Stob-Schlögl (lacht): Ich hab die Zwei-Punkte-Garantie zwar immer im Auto. Wir packen die in den Kofferraum, aber da bleibt die dann immer liegen und vergessen sie, mit in die Halle zu nehmen.(lacht) Nein, wenn wir das bloß wüssten, würden wir den Schalter umlegen.